Траджан Лэнгдон об увольнении Уильямса: «Непростое решение, но мы хотели устроить перезагрузку для организации и игроков»

Теги Траджан Лэнгдон Детройт НБА Монти Уильямс Том Горс Баскетбол

Траджан Лэнгдон объяснил решение уволить Монти Уильямса из «Пистонс».

«Монти – отличный тренер и человек. Его увольнение – это организационное решение, в котором мы с Томом Горсом были едины. Мы просто хотели устроить перезагрузку для организации и игроков.

Это было непросто, потому что мне известно, что Монти не все равно и он хотел все изменить, но мы с Томом решили, что на данном этапе правильным решением было начать все заново», – сказал новый президент «Пистонс» по баскетбольным операциям.

52-летний специалист провел на посту главного тренера «Пистонс» всего один сезон, который команда завершила с худшим показателем в лиге (14-68). В контракте двукратного лучшего тренера года остались пять лет и более 65 миллионов долларов.

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3 комментария
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Самое непростое в этой ситуации, что придется платить зарплату еще 5 лет)
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Траджан Лэнгдон об увольнении Уильямса: «Непростое решение, но мы точно хотели слить 65 миллионов в унитаз».
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Может убрать ментальность поражений. Даже не танкинг, просто не могли побеждать, такой тренер и он как напроминание.
А Лэнгдон победитель, деньги тренера только для владельца значение имеют, раз уж согласился, то долой.
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