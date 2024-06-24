Траджан Лэнгдон об увольнении Уильямса: «Непростое решение, но мы хотели устроить перезагрузку для организации и игроков»

Траджан Лэнгдон объяснил решение уволить Монти Уильямса из «Пистонс».

« – отличный тренер и человек. Его увольнение – это организационное решение, в котором мы с были едины. Мы просто хотели устроить перезагрузку для организации и игроков.

Это было непросто, потому что мне известно, что Монти не все равно и он хотел все изменить, но мы с Томом решили, что на данном этапе правильным решением было начать все заново», – сказал новый президент «Пистонс» по баскетбольным операциям.

52-летний специалист провел на посту главного тренера «Пистонс» всего один сезон, который команда завершила с худшим показателем в лиге (14-68). В контракте двукратного лучшего тренера года остались пять лет и более 65 миллионов долларов.