Траджан Лэнгдон: «Не думаю, что у «Детройта» установлены временные рамки для выхода в плей-офф»

Траджан Лэнгдон заявил, что «Пистонс» не будут спешить с возвращением в плей-офф.

«Не думаю, что у нас установлены временные рамки для выхода в плей-офф», – сказал новый президент « ».

«С такой платежной ведомостью, которая у нас есть, мы постараемся приобрести контракты, возможно, у других команд, а также собрать активы. Надеюсь, что пришедшие игроки смогут ускорить рост молодых игроков. Если нам удастся соединить эти два аспекта, это лето станет успешным для нас», – отметил .