Траджан Лэнгдон: «Не думаю, что у «Детройта» установлены временные рамки для выхода в плей-офф»

Теги Траджан Лэнгдон Детройт НБА Баскетбол

Траджан Лэнгдон заявил, что «Пистонс» не будут спешить с возвращением в плей-офф.

«Не думаю, что у нас установлены временные рамки для выхода в плей-офф», – сказал новый президент «Детройта».

«С такой платежной ведомостью, которая у нас есть, мы постараемся приобрести контракты, возможно, у других команд, а также собрать активы. Надеюсь, что пришедшие игроки смогут ускорить рост молодых игроков. Если нам удастся соединить эти два аспекта, это лето станет успешным для нас», – отметил Лэнгдон.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зачем тогда Монти с 5летним контрактом уволили ?
0
0
0
Ответ Swhat
Зачем тогда Монти с 5летним контрактом уволили ?
потому что проигрывать можно но желательно без лол тайм рекорда по лузам
0
0
0
Ответ Максим Макеев
потому что проигрывать можно но желательно без лол тайм рекорда по лузам
Так надо было тогда и убирать. После играли лучше. Логично дать шанс на второй год тем более раз не спешат в плейофф.
0
0
0
Ответ Swhat
Зачем тогда Монти с 5летним контрактом уволили ?
Была же новость, что увольнение Монти - это решения владельца, а не менеджера
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий