Кентавиус Колдуэлл-Поуп входит в сферу интересов «Орландо»

Кентавиус Колдуэлл-Поуп интересен «Орландо».

«Мэджик» попытаются подписать атакующего защитника « », когда откроется рынок свободных агентов.

Ожидается, что если «Наггетс» не предложат продление контракта, то он откажется от опции (15,4 миллиона долларов) в контракте и выйдет на рынок. При таком раскладе 31-летний баскетболист будет также интересен «Филадельфии».

В 76 матчах регулярного чемпионата Кентавиус набирал 10,1 очка, 2,4 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.