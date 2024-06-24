Кентавиус Колдуэлл-Поуп входит в сферу интересов «Орландо»
Кентавиус Колдуэлл-Поуп интересен «Орландо».
«Мэджик» попытаются подписать атакующего защитника «Денвера», когда откроется рынок свободных агентов.
Ожидается, что если «Наггетс» не предложат Колдуэлл-Поупу продление контракта, то он откажется от опции (15,4 миллиона долларов) в контракте и выйдет на рынок. При таком раскладе 31-летний баскетболист будет также интересен «Филадельфии».
В 76 матчах регулярного чемпионата Кентавиус набирал 10,1 очка, 2,4 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.