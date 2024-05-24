«Денвер» готов пойти на обременения ради сохранения Кентавиуса Колдуэлл-Поупа
«Денверу» предстоит принять решение по Кентавиусу Колдуэлл-Поупу.
Защитник с высокой долей вероятности откажется от опции игрока на 15,4 миллиона долларов на сезон-23/24.
Если «Наггетс» подпишут продление контракта с 31-летним баскетболистам, то увеличат размер платежной ведомости и получат дополнительные финансовые и связанные с обменом и подписанием игроков обременения.
Руководители «Денвера» Келвин Бут и Джош Кренке заявили, что готовы пойти на превышение второго жесткого потолка ради сохранения Колдуэлл-Поупа.
В 76 матчах регулярного чемпионата Кентавиус набирал 10,1 очка, 2,4 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.