«Денвер» готов пойти на обременения ради сохранения Кентавиуса Колдуэлл-Поупа

Теги возможные переходы Денвер НБА Келвин Бут Джош Кронке Кентавиус Колдуэлл-Поуп Баскетбол

«Денверу» предстоит принять решение по Кентавиусу Колдуэлл-Поупу.

Защитник с высокой долей вероятности откажется от опции игрока на 15,4 миллиона долларов на сезон-23/24.

Если «Наггетс» подпишут продление контракта с 31-летним баскетболистам, то увеличат размер платежной ведомости и получат дополнительные финансовые и связанные с обменом и подписанием игроков обременения.

Руководители «Денвера» Келвин Бут и Джош Кренке заявили, что готовы пойти на превышение второго жесткого потолка ради сохранения Колдуэлл-Поупа.

В 76 матчах регулярного чемпионата Кентавиус набирал 10,1 очка, 2,4 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А ради Брюса Брауна не пошли
0
0
0
Ответ saner-s88
А ради Брюса Брауна не пошли
Там возможности не было. У него был однолетний контракт с опцией игрока, и не было полных прав Бёрда. Такой контракт, какой дала Индиана Денвер по СВА предложить просто не мог)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий