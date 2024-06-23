Определился итоговый состав сборной Италии
Сборная Италии объявила итоговый состав команды.
Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко определился с итоговым составом из 12 игроков для участия в олимпийском квалификационном турнире.
Последним отцепленным игроком стал Давиде Казарин из «Венеции».
Состав сборной Италии:
Марко Списсу, Нико Мэннион, Авуду Абасс, Стефано Тонут, Данило Галлинари, Николо Мелли, Джампаоло Риччи, Джордано Бортолани, Гульельмо Карузо, Акилле Полонара, Алессандро Пайола и Джон Петручелли.
Сегодня Италия обыграла Грузию в товарищеском матче со счетом 79:68.