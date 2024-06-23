Определился итоговый состав сборной Италии

Теги сборная Италии по баскетболу Баскетбол

Сборная Италии объявила итоговый состав команды.

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко определился с итоговым составом из 12 игроков для участия в олимпийском квалификационном турнире.

Последним отцепленным игроком стал Давиде Казарин из «Венеции».

Состав сборной Италии:

Марко Списсу, Нико Мэннион, Авуду Абасс, Стефано Тонут, Данило Галлинари, Николо Мелли, Джампаоло Риччи, Джордано Бортолани, Гульельмо Карузо, Акилле Полонара, Алессандро Пайола и Джон Петручелли.

Сегодня Италия обыграла Грузию в товарищеском матче со счетом 79:68.

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