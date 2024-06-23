Товарищеские матчи. Литва обыграла Словению, Италия разобралась с Грузией
Сегодня прошли товарищеские матчи в рамках подготовки к отбору на Олимпиаду.
Сборная Литвы обыграла команду Словении. Италия разобралась с Грузией.
Товарищеские матчи
Литва – Словения – 92:86 (23:16, 27:23, 21:23, 21:24)
ЛИТВА: Григонис (17), Сирвидис (13).
СЛОВЕНИЯ: Николич (19), З.Драгич, Препелич (оба – 18).
23 июня. 19.30
Хорватия – Польша – 82:68 (17:18, 17:17, 30:20, 18:13)
ХОРВАТИЯ: Зубац (19 + 10 подборов), Хезоня (15), Шарич (10).
ПОЛЬША: Михалак (15), Бальцеровски (13).
23 июня. 19.30
Италия – Грузия – 79:68 (17:23, 20:7, 21:21, 21:17)
ИТАЛИЯ: Галлинари (13), Полонара (12 + 7 подборов).
ГРУЗИЯ: Шенгелия (17 + 7 подборов), Битадзе (12 + 11 подборов).
23 июня. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Словенцы без Дончича превращаются в тыкву, то есть в достаточно среднюю сборную. Ну и поразительно, страна которая подарила европейскому баскетболу столько классных бигменов последние годы подсели на натурализованную иглу давая паспорта именно американским бигменам: Рэндольф, Морган, Тоби и теперь Нибо. Благодаря Дончичу рассматривают вариант с его партнёром по Далласу Гаффордом. Лучше бы подумали хоть немного как самим вырастить хоть одного добротного бигмена, а так просто цинично на расслабоне идут по пути наименьшего сопротивление.
Раньше они готовили на перманентной основе Смодишей, Нестеровичей, Тушеков, Начбаров, Брежецев, Лорбеков, Марко Миличей, Шлокаров, Видмаров, Бегичей, Омичей, а сейчас решили что можно особо не напрягаться готовя 4/5 номеров, на крайняк по традиции амеру паспорт дадут.
Об этом кстати говорит и легендарный хорватский центровой Никола Вуйчич, что ему неудобно что его исторически баскетбольная страна натурализовывает американцев, он правда подчеркнул, что сейчас хорватские дети не любят так баскетбол как хорватские дети любили баскетбол 30-40 лет назад, отсюда и такой провал. Говорит учитывая успехи хорватского футбола в последние годы все дети сейчас там помешаны на футболе и почти все идут в футбольные секции.