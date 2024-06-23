Товарищеские матчи. Литва обыграла Словению, Италия разобралась с Грузией

Сегодня прошли товарищеские матчи в рамках подготовки к отбору на Олимпиаду.

Сборная Литвы обыграла команду Словении. Италия разобралась с Грузией.

Товарищеские матчи

Литва – Словения – 92:86 (23:16, 27:23, 21:23, 21:24)

ЛИТВА: Григонис (17), Сирвидис (13).

СЛОВЕНИЯ: Николич (19), З.Драгич, Препелич (оба – 18).

23 июня. 19.30

Хорватия – Польша – 82:68 (17:18, 17:17, 30:20, 18:13)

ХОРВАТИЯ: Зубац (19 + 10 подборов), Хезоня (15), Шарич (10).

ПОЛЬША: Михалак (15), Бальцеровски (13).

23 июня. 19.30

Италия – Грузия – 79:68 (17:23, 20:7, 21:21, 21:17)

ИТАЛИЯ: Галлинари (13), Полонара (12 + 7 подборов).

ГРУЗИЯ: Шенгелия (17 + 7 подборов), Битадзе (12 + 11 подборов).

23 июня. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.