Домантас Сабонис – в итоговом составе сборной Литвы

Объявлен итоговый состав сборной Литвы.

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис объявил итоговый состав из 12 игроков для участия в олимпийском квалификационном турнире.

После победы над Словенией в товарищеском матче (92:86) от состава сборной Литвы были отцеплены Мотеюс Кривас, Вайдас Кариняускас, Рокас Гедрайтис и Эймантас Бенджюс.

Состав сборной Литвы:

Рокас Йокубайтис, Лукас Лекавичюс, Томас Димша, Дейвидас Сирвидис, Марюс Григонис, Арнас Буткевичюс, Эдгарас Улановас, Миндаугас Кузминскас, Тадас Седекерскис, , Донатас Мотеюнас и Ажуолас Тубелис.

Литва встретится с Мексикой и Кот-д’Ивуаром на групповом этапе квалификационного олимпийского турнира в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Если команда пройдет в плей-офф, ее будут ждать Италия, Пуэрто-Рико или Бахрейн.