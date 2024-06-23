Домантас Сабонис – в итоговом составе сборной Литвы

Теги сборная Литвы Домантас Сабонис Баскетбол

Объявлен итоговый состав сборной Литвы.

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис объявил итоговый состав из 12 игроков для участия в олимпийском квалификационном турнире. 

После победы над Словенией в товарищеском матче (92:86) от состава сборной Литвы были отцеплены Мотеюс Кривас, Вайдас Кариняускас, Рокас Гедрайтис и Эймантас Бенджюс.

Состав сборной Литвы:

Рокас Йокубайтис, Лукас Лекавичюс, Томас Димша, Дейвидас Сирвидис, Марюс Григонис, Арнас Буткевичюс, Эдгарас Улановас, Миндаугас Кузминскас, Тадас Седекерскис, Домантас Сабонис, Донатас Мотеюнас и Ажуолас Тубелис.

Литва встретится с Мексикой и Кот-д’Ивуаром на групповом этапе квалификационного олимпийского турнира в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико). Если команда пройдет в плей-офф, ее будут ждать Италия, Пуэрто-Рико или Бахрейн.

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1 комментарий
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Тубелис абсолютно заслуженно попал в итоговый ростер. Сегодня выглядел интереснее американского евролижного дуэта сборной Словении Нибо и Тоби.
Ажуолос один из лучших игроков НСАА сезона 22/23 (попал по итогу сезона во вторую пятерку, где вместе с ним в пятерке тот самый мексиканец Хайме Хакес, который был в полном порядке в этом сезоне в Майами), но в НБА обидно для него так и не попал, но почти не сомневаюсь, в Евролиге со временем он станет видным бигменом.
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