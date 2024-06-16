Йонас Валанчюнас пропустит олимпийский отборочный турнир

Йонас Валанчюнас не поможет сборной Литвы в отборочном турнире на Олимпиаду-2024.

Центровой «Нового Орлеана» пропустит турнир в Пуэрто-Рико из-за выхода на рынок свободных агентов по окончании текущего сезона .

«Условие, которое мы не можем выполнить, заключается в том, что на момент подписания контракта в начале июля должен быть здоров. Никто не может этого гарантировать», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Федерации баскетбола Литвы Миндаугас Бальчунас.

В расширенный состав сборной Литвы вошли 16 игроков: Рокас Йокубайтис, Лукас Лекавичюс, Томас Димша, Вайдас Кариняускас, Дейвидас Сирвидис, Марюс Григонис, Рокас Гедрайтис, Арнас Буткевичюс, Эдгарас Улановас, Миндаугас Кузминскас, Тадас Седекерскис, Эймантас Бенджюс, Домантас Сабонис, Донатас Мотеюнас, Мотеюс Кривас и Ажуолас Тубелис.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Если Литва пройдет отбор, то будет играть в одной группе со сборными США, Сербии и Южного Судана.