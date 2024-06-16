Йонас Валанчюнас пропустит олимпийский отборочный турнир

Теги Новый Орлеан сборная Литвы НБА Йонас Валанчюнас Баскетбол

Йонас Валанчюнас не поможет сборной Литвы в отборочном турнире на Олимпиаду-2024.

Центровой «Нового Орлеана» пропустит турнир в Пуэрто-Рико из-за выхода на рынок свободных агентов по окончании текущего сезона НБА.

«Условие, которое мы не можем выполнить, заключается в том, что на момент подписания контракта в начале июля Йонас должен быть здоров. Никто не может этого гарантировать», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Федерации баскетбола Литвы Миндаугас Бальчунас.

В расширенный состав сборной Литвы вошли 16 игроков: Рокас Йокубайтис, Лукас Лекавичюс, Томас Димша, Вайдас Кариняускас, Дейвидас Сирвидис, Марюс Григонис, Рокас Гедрайтис, Арнас Буткевичюс, Эдгарас Улановас, Миндаугас Кузминскас, Тадас Седекерскис, Эймантас Бенджюс, Домантас Сабонис, Донатас Мотеюнас, Мотеюс Кривас и Ажуолас Тубелис.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Если Литва пройдет отбор, то будет играть в одной группе со сборными США, Сербии и Южного Судана.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий