Джимми Батлер выиграл у Неймара на покерном турнире в Лос-Анджелесе и забрал банк в размере 174 000 долларов

Джимми Батлер выиграл 174 000 долларов на покерном турнире в Лос-Анджелесе.

Форвард « » выиграл банк в размере 174 000 долларов у бразильской звезды футбола Неймара во время покерного турнира Legends of the Felt в Лос-Анджелесе.

Турнир, который транслировался в прямом эфире через казино Hustlers в выходные, собрал множество знаменитостей и профессиональных игроков в покер. Помимо Батлера и Неймара, в турнире участвовали профессиональные боксеры Райан Гарсия и Крис Юбенк-младший, инфлюэнсер Дэн Билзерян, стример Ninja и ютубер Джон Влогс.

После своей победы Батлер поделился частью выигрыша с болельщиками.

Неймар после проигрыша Батлеру выиграл у профессионального игрока в покер Алекса Китинга и забрал его стек в размере 360 000 долларов.