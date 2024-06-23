Джимми Батлер выиграл у Неймара на покерном турнире в Лос-Анджелесе и забрал банк в размере 174 000 долларов

Теги Майами НБА Баскетбол - видео Неймар Джимми Батлер Крис Юбенк-младший Райан Гарсия Баскетбол

Джимми Батлер выиграл 174 000 долларов на покерном турнире в Лос-Анджелесе.

Форвард «Майами» Джимми Батлер выиграл банк в размере 174 000 долларов у бразильской звезды футбола Неймара во время покерного турнира Legends of the Felt в Лос-Анджелесе.

Турнир, который транслировался в прямом эфире через казино Hustlers в выходные, собрал множество знаменитостей и профессиональных игроков в покер. Помимо Батлера и Неймара, в турнире участвовали профессиональные боксеры Райан Гарсия и Крис Юбенк-младший, инфлюэнсер Дэн Билзерян, стример Ninja и ютубер Джон Влогс.

После своей победы Батлер поделился частью выигрыша с болельщиками.

Неймар после проигрыша Батлеру выиграл у профессионального игрока в покер Алекса Китинга и забрал его стек в размере 360 000 долларов.

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1 комментарий
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Спасибо за видео хронометражом 8 с половиной часов. Смотреть его я, конечно, не буду)
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