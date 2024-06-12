Шэмс Чарания: «Джимми Батлер не хочет играть нигде, кроме «Майами»

По мнению Шэмса Чарании, Джимми Батлер хочет продлить контракт с «Майами».

«У меня такое ощущение, что не хочет играть нигде, кроме « ».

Ему нравится в «Майами». Но, опять же, в этом году он имеет право на продление контракта. Есть несколько команд, которые готовы дать ему продление, и я думаю, что в следующем месяце мы увидим, как все это обернется.

«Хит» не хотят его обменивать, он хочет продления. Дадут ли они ему продление? Вот в чем вопрос», – сказал инсайдер.

Батлер набирал 20,8 очка, 5,3 подбора и 5 передач в среднем в сезоне-2023/24. «Майами» вылетел из плей-офф в первом раунде, проиграв «Бостону» (1-4).