Ховард Бек: «Джимми Батлер будет обменян. Он будет куда ценнее в качестве второй-третьей опции»

Репортер Ховард Бек считает, что «Хит» расстанутся с Джимми Батлером.

« будет обменян. Менеджеры соперничающих клубов разносят слухи об этом уже несколько месяцев. Батлеру будет 35 лет. У него последний год по контракту. Он хочет продление на два года и 113 миллионов долларов. Если «Хит» примут такое решение, у них не останется пространства для маневра, чтобы найти другую звезду, а им это необходимо.

Нельзя не признать заслуги Батлера в 2 финалах за 5 сезонов. Но команда, построенная вокруг него и , не сможет соперничать с «Селтикс», «Бакс» или «Сиксерс» на Востоке.

известен привычкой избавляться от высокостоящих активов до падения их стоимости. На данном этапе карьеры Батлер будет куда ценнее в качестве второй-третьей опции в команде-претенденте на титул, чем на переднем плане в « ». Пришло время для разворота», – заключил журналист.