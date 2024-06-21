Ховард Бек: «Джимми Батлер будет обменян. Он будет куда ценнее в качестве второй-третьей опции»

Теги возможные переходы Бостон Майами Пэт Райли Милуоки Филадельфия Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Репортер Ховард Бек считает, что «Хит» расстанутся с Джимми Батлером.

«Джимми Батлер будет обменян. Менеджеры соперничающих клубов разносят слухи об этом уже несколько месяцев. Батлеру будет 35 лет. У него последний год по контракту. Он хочет продление на два года и 113 миллионов долларов. Если «Хит» примут такое решение, у них не останется пространства для маневра, чтобы найти другую звезду, а им это необходимо.

Нельзя не признать заслуги Батлера в 2 финалах за 5 сезонов. Но команда, построенная вокруг него и Бэма Адебайо, не сможет соперничать с «Селтикс», «Бакс» или «Сиксерс» на Востоке.

Пэт Райли известен привычкой избавляться от высокостоящих активов до падения их стоимости. На данном этапе карьеры Батлер будет куда ценнее в качестве второй-третьей опции в команде-претенденте на титул, чем на переднем плане в «Майами». Пришло время для разворота», – заключил журналист. 

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да, Батлер уже усиленно едет с ярмарки, скоро одни ‘’wannabe tough guy’’ понты от него и останутся
+20
-5
+15
Ответ AEZAKMI228
Топ 3 в истории хит
Уэйд, Леброн и Морнинг точно выше
+15
0
+15
Хит уперлись в свой потолок. Адебайо тоже не тянет на главную звезду. В перестройку Райли вряд ли пойдет. Непонятно, что делать.
+10
0
+10
Ответ AEZAKMI228
Комментарий скрыт
Топ 3 в истории хит:
1. Джимми Батлер
2. Просто Батлер
3. Джимбо
Вот теперь правильно друг ?)
+8
0
+8
Ответ andrei1977
Если Джимми удастся обменять, то и перестройка не нужна, молодежь есть неплохая и так.
Спорно. Есть бесполезный Хирро, есть Робинсон, есть молодой Хайме. Всё? Все они достаточно слабоваты для команды-контендера без звезд. Если бы был здоровый Батлер + вторая звезда + Бэм, то еще могли бы бодаться, а так без перестройки - опять финал конфы это будет пределом. И то, всё строится на гении Спо.
+8
-1
+7
Ответ стиваркус картридж
Да, Батлер уже усиленно едет с ярмарки, скоро одни ‘’wannabe tough guy’’ понты от него и останутся
но с другой стороны он все еще может быть полезен для молодой команды где нужен опытный и боевитый вожак. хотя в майами ему комфортно, но это луз-луз для обеих сторон имхо так как почти нет перспектив
+2
0
+2
Ответ d3fstqd
Спорно. Есть бесполезный Хирро, есть Робинсон, есть молодой Хайме. Всё? Все они достаточно слабоваты для команды-контендера без звезд. Если бы был здоровый Батлер + вторая звезда + Бэм, то еще могли бы бодаться, а так без перестройки - опять финал конфы это будет пределом. И то, всё строится на гении Спо.
Хиро и Робинсон это пассив. Маями каждый год ищет обмены на них.
Получится как у Атланты с Коллизом когда пришлось ещё доплачивать
Их вот как раз и нужно уже убирать для прогресса команды.
+1
0
+1
Ответ Зоуи Дешанель
Когда баттер уйдет в другой клуб ты будешь болеть за тот клуб, правильно?
Нет
+1
-1
0
Ответ d3fstqd
Спорно. Есть бесполезный Хирро, есть Робинсон, есть молодой Хайме. Всё? Все они достаточно слабоваты для команды-контендера без звезд. Если бы был здоровый Батлер + вторая звезда + Бэм, то еще могли бы бодаться, а так без перестройки - опять финал конфы это будет пределом. И то, всё строится на гении Спо.
Прежде всего есть Йович, хороший игрок будет. Мне нравится ещё Хайсмит, хотя он хорош не как молодой, а как мало получающий. Если превратить Батлера, Хирро и Розира во что-то полезное, то ...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий