Джош Нибо получил словенское гражданство

Теги Маккаби Тель-Авив сборная Словении Баскетбол - фото Джош Нибо Баскетбол

Джош Нибо может сыграть за сборную Словении.

Согласно официальному сообщению Федерации баскетбола Словении, американский форвард «Маккаби Тель-Авив» Джош Нибо получил словенское гражданство.

Баскетболистка женской НБА Джессика Шепард также получила право играть за женскую сборную Словении.

Пока неизвестно, будет ли Нибо представлять Словению на предстоящих олимпийских отборочных матчах в начале июля. Центровой не был включен в предварительный состав сборной.

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