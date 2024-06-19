Джош Нибо получил словенское гражданство

Джош Нибо может сыграть за сборную Словении.

Согласно официальному сообщению Федерации баскетбола Словении, американский форвард « » получил словенское гражданство.

Баскетболистка женской НБА Джессика Шепард также получила право играть за женскую сборную Словении.

Пока неизвестно, будет ли Нибо представлять Словению на предстоящих олимпийских отборочных матчах в начале июля. Центровой не был включен в предварительный состав сборной.