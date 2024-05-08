«В любом случае он был пассивен в защите». Тим Хардуэй-старший считает, что «Никс» не стоит переживать из-за потери Митчелла Робинсона

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Тим Хардуэй НБА плей-офф Митчелл Робинсон Баскетбол

Тим Хардуэй считает, что потеря Митчелла Робинсона не скажется на игре «Никс».

«Они начали этот плей-офф без Митчелла Робинсона, верно? Они обрели свою идентичность без него.

На мой взгляд, в любом случае он был пассивен в защите в понедельник. Он не двигался так, как ожидают от него. Он не делал блок-шоты», – сказала бывшая звезда НБА.

Центровой «Нью-Йорка» выбыл из строя на 6-8 недель из-за стрессовой реакции в левом голеностопном суставе.

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2 комментария
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