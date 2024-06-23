«Даллас» проявляет интерес к Джерами Гранту

Теги возможные переходы Даллас Портленд НБА Джерами Грант Баскетбол

«Даллас» следит за ситуацией с Джерами Грантом в «Портленде».

Об этом сообщает инсайдер Ян Бегли.

«На данном этапе календаря лиги команды ведут множество разговоров о потенциальных обменах. Несколько команд, в том числе «Мэвс», проверили ситуацию с Джерами Грантом в «Портленде». 30-летний Грант вступает во второй сезон пятилетнего контракта стоимостью 190 миллионов долларов с «Блэйзерс», – рассказал Бегли.

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5 комментариев
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Ответ rabindradat
если на Хардуэя и Пауелла с пиком - то пушка
Не пойдет
"Даллас" почти на грани налога, любой обмен, в котором они отдадут меньше зарплаты, чем придет, включает первый жёсткий потолок
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+7
Ответ Т Le
Они готовы тратиться. Пишут, что Джош Грин может поехать Портленд.
Только вот получится, что отдадут двух игроков, которые были номинальными третьими номерами (у Хардуэя свыше 1200+ минут как "3-ка", у Грина - около 1000 минут с хвостом) и у "Далласа" не будет шибко много возможностей сохранить Деррика Джонса, который половину времени был номинальной "3-кой", а половину даже лёгкой четвёркой.

Им бы вернуть как-то Финни-Смита, у которого не 160 миллионов осталось, а около 30 и который в нынешнюю конфигурацию более органично вошёл бы в старт.
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странный парень. Вроде как, вполне себя комфортно чувствует в не особо сильных командах. Сложится ли у него в сильной? Там ведь не дадут по 10-15 бросков, ему от этого грустно может стать, а контракт большой.
+1
-1
0
Ответ AllanHouston
Не пойдет "Даллас" почти на грани налога, любой обмен, в котором они отдадут меньше зарплаты, чем придет, включает первый жёсткий потолок
Они готовы тратиться.
Пишут, что Джош Грин может поехать Портленд.
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