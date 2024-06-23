«Даллас» проявляет интерес к Джерами Гранту

«Даллас» следит за ситуацией с Джерами Грантом в «Портленде».

Об этом сообщает инсайдер Ян Бегли.

«На данном этапе календаря лиги команды ведут множество разговоров о потенциальных обменах. Несколько команд, в том числе «Мэвс», проверили ситуацию с в « ». 30-летний Грант вступает во второй сезон пятилетнего контракта стоимостью 190 миллионов долларов с «Блэйзерс», – рассказал Бегли.