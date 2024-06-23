«Даллас» проявляет интерес к Джерами Гранту
«Даллас» следит за ситуацией с Джерами Грантом в «Портленде».
Об этом сообщает инсайдер Ян Бегли.
«На данном этапе календаря лиги команды ведут множество разговоров о потенциальных обменах. Несколько команд, в том числе «Мэвс», проверили ситуацию с Джерами Грантом в «Портленде». 30-летний Грант вступает во второй сезон пятилетнего контракта стоимостью 190 миллионов долларов с «Блэйзерс», – рассказал Бегли.
"Даллас" почти на грани налога, любой обмен, в котором они отдадут меньше зарплаты, чем придет, включает первый жёсткий потолок
Им бы вернуть как-то Финни-Смита, у которого не 160 миллионов осталось, а около 30 и который в нынешнюю конфигурацию более органично вошёл бы в старт.
Пишут, что Джош Грин может поехать Портленд.