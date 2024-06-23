Ник Янг: «Достали разговоры об иностранцах. Америка победила. Луке надрали задницу. Это американская лига, детка»

Теги Бостон Даллас Гилберт Аренас Ник Янг Лука Дончич Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Ник Янг отпраздновал победу «Бостона».

«Давайте порадуемся за Америку. Потому что мы победили, детка. Америка победила. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун сделали это для нас. Они надрали Луке задницу. Боже мой! Как меня достали разговоры обо всех этих иностранцах и прочей ерунде. Америка здесь. Это американская лига, детка. Американская. Теперь вы все это видите. Тейтум здесь. И мазафакер Браун», – порадовался бывший баскетболист на подкасте Гилберта Аренаса.

9 комментариев
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Этот спор, похоже, только у самого Янга в голове: в самой лиге всем всё равно кто европеец, кто американец, главное - перстень. Не слышал ни разу, чтобы Яннис в 2021 или Йокич в 2023 говорил что то про победу европейцев.
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без доминиканца и латыша не факт что победили бы
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Чувак радуется тому, что в американской лиге, победили американцы.
Давайте пнем белого европейца, играющего за американский Даллас, который проиграл чернокожим американцам из Бостона.
А еще лучше ограбим.
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Ответ xamer 9
Этот спор, похоже, только у самого Янга в голове: в самой лиге всем всё равно кто европеец, кто американец, главное - перстень. Не слышал ни разу, чтобы Яннис в 2021 или Йокич в 2023 говорил что то про победу европейцев.
Так смысл в том, что Лука давно победил Янга
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Сказал бы такое белый иностранец например Йокич в прошлом году, я представляю что бы началось, а так всё норм. Это другое, мы помним)))
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Почему вообще это считается очень важной новостью на спортсе?)
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Скорее афроамериканская.
Но это другое. Чем отличается НБА от НХЛ? В НХЛ тоже есть тëмнокожие игроки и индейцы, но там к ним относятся как к равным. В НБА белых недолюбливают, особливо европейцев, а уж сербов тем паче.
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жаль Янга. из за иностранцев завершил раньше на лет 5)
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в полку авторов на Спортсе, на скользкие темы прибыло)
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