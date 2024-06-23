Ник Янг: «Достали разговоры об иностранцах. Америка победила. Луке надрали задницу. Это американская лига, детка»
Ник Янг отпраздновал победу «Бостона».
«Давайте порадуемся за Америку. Потому что мы победили, детка. Америка победила. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун сделали это для нас. Они надрали Луке задницу. Боже мой! Как меня достали разговоры обо всех этих иностранцах и прочей ерунде. Америка здесь. Это американская лига, детка. Американская. Теперь вы все это видите. Тейтум здесь. И мазафакер Браун», – порадовался бывший баскетболист на подкасте Гилберта Аренаса.
Давайте пнем белого европейца, играющего за американский Даллас, который проиграл чернокожим американцам из Бостона.
А еще лучше ограбим.
Но это другое. Чем отличается НБА от НХЛ? В НХЛ тоже есть тëмнокожие игроки и индейцы, но там к ним относятся как к равным. В НБА белых недолюбливают, особливо европейцев, а уж сербов тем паче.