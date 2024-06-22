Станислав Еремин: «Одна из основных задач УНИКСа – найти достойную замену Димитриевичу»

Теги УНИКС Станислав Еремин Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Станислав Еремин рассказал, как на УНИКСе скажется уход Ненада Димитриевича.

«Конечно, последние два года Димитриевич был командообразующим игроком, и игра УНИКСа во многом определялась его действиями. Надо отдать должное, этот молодой парень показал прекрасный баскетбол. Дай бог ему успехов в будущем. Но мне казалось, что ему еще нужен год, чтобы стать психологически устойчивым игроком, но он принял решение о том, что ему необходимо играть на уровне Евролиги.

Повторюсь, у нас он был основным игроком, и зрители его любили, и партнеры по команде тоже очень хорошо относились, потому что он сам забивал и в то же время не жадничал, делал передачи. Конечно, сейчас его уход – определенная потеря для УНИКСа.

Но селекционной работой у нас занимаются очень серьезно. Сейчас одна из основных задач – найти ему достойную замену. Это должен быть баскетболист высокого класса, разыгрывающий, который умеет забивать сам и отдавать передачи партнерам по команде. И, конечно, тот, кто умеет хорошо играть пик‑н‑ролл. Потому что если Бако у нас остается, то его игра во многом будет зависеть от действий игроков задней линии», – заявил помощник президента казанского клуба.

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