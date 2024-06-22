Станислав Еремин: «Одна из основных задач УНИКСа – найти достойную замену Димитриевичу»

Станислав Еремин рассказал, как на УНИКСе скажется уход Ненада Димитриевича.

«Конечно, последние два года был командообразующим игроком, и игра во многом определялась его действиями. Надо отдать должное, этот молодой парень показал прекрасный баскетбол. Дай бог ему успехов в будущем. Но мне казалось, что ему еще нужен год, чтобы стать психологически устойчивым игроком, но он принял решение о том, что ему необходимо играть на уровне Евролиги.

Повторюсь, у нас он был основным игроком, и зрители его любили, и партнеры по команде тоже очень хорошо относились, потому что он сам забивал и в то же время не жадничал, делал передачи. Конечно, сейчас его уход – определенная потеря для УНИКСа.

Но селекционной работой у нас занимаются очень серьезно. Сейчас одна из основных задач – найти ему достойную замену. Это должен быть баскетболист высокого класса, разыгрывающий, который умеет забивать сам и отдавать передачи партнерам по команде. И, конечно, тот, кто умеет хорошо играть пик‑н‑ролл. Потому что если Бако у нас остается, то его игра во многом будет зависеть от действий игроков задней линии», – заявил помощник президента казанского клуба.