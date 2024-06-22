Маркос Найт продолжит выступать за УНИКС («Перехват»)
УНИКС и Маркос Найт продлят контракт.
Американский защитник (34 года, 189 см) и казанский клуб заключат соглашение по схеме 1+1.
Найт перешел в УНИКС по ходу сезона-22/23 и стал важной частью чемпионского состава. Прошлым летом стороны активировали опцию в контракте, продлив свое сотрудничество. Этим летом соглашение истекает, но клуб из Татарстана уже договорился с американцем о новой сделке.
В завершившемся сезоне Найт приносил команде 12,9 очка, 4,0 подбора и 2,9 передачи за 30 минут на паркете, он вышел в 45 матчах Единой лиги ВТБ.