«Буллс» сделали 15 различных предложений по обмену Зака Лавина
«Буллс» активно пытаются обменять Зака Лавина.
«Чикаго» направил 15 различных предложений по обмену атакующего защитника Зака Лавина в другие клубы лиги, включая «Сакраменто», «Орландо» и «Филадельфию».
Ранее сообщалось, что «Буллс» существенно снизили цену на Лавина.
Лавин в феврале перенес операцию на правой стопе и пропустил вторую половину сезона.
— Не могу сейчас разговаривать, все предлагают за Лавина пики 1-го раунда.
— Ты же сам мне позвонил.
— Ничего не слышно из-за звонков . Всё, пока.
Честно говоря, из 2016 казалось, что он только данекр и всё.
А потом такие мегаконтракты, неплохая игра и ещё большие ожидания...
Всё ещё не старый игрок, а уже все насмехаются :(