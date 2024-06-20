«Буллс» сделали 15 различных предложений по обмену Зака Лавина

«Буллс» активно пытаются обменять Зака Лавина.

« » направил 15 различных предложений по обмену атакующего защитника в другие клубы лиги, включая « », « » и «Филадельфию».

Ранее сообщалось, что «Буллс» существенно снизили цену на Лавина.

Лавин в феврале перенес операцию на правой стопе и пропустил вторую половину сезона.