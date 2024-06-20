«Буллс» сделали 15 различных предложений по обмену Зака Лавина

Теги возможные переходы Чикаго Орландо Филадельфия Сакраменто НБА Зак Лавин Баскетбол

«Буллс» активно пытаются обменять Зака Лавина.

«Чикаго» направил 15 различных предложений по обмену атакующего защитника Зака Лавина в другие клубы лиги, включая «Сакраменто», «Орландо» и «Филадельфию».

Ранее сообщалось, что «Буллс» существенно снизили цену на Лавина.

Лавин в феврале перенес операцию на правой стопе и пропустил вторую половину сезона.

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7 комментариев
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50 оттенков обмена Лавина
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Ну, раскупаем! Выиграет для вас данк контест!
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— Алло.
— Не могу сейчас разговаривать, все предлагают за Лавина пики 1-го раунда.
— Ты же сам мне позвонил.
— Ничего не слышно из-за звонков . Всё, пока.
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Может и обменяют в итоге.Карусо вот в Оклу уходит в обмен на Гидди,если Войнаровски не врет...
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Люблю тему данков, смотрю канал Смува (украинский данкер). Там недавно был ролик, как Смув познакомился с Лавином в 2016 году, когда тот судил конкурс данков.
Честно говоря, из 2016 казалось, что он только данекр и всё.
А потом такие мегаконтракты, неплохая игра и ещё большие ожидания...
Всё ещё не старый игрок, а уже все насмехаются :(
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Даже комментировать нечего по этой теме)))
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готов взять зака в аренду до конца контракта в обмен на выплаты от чикаго или самого зака
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