Яннис Адетокумбо: «Еще не был на площадке, но чувствую себя хорошо»

Яннис Адетокумбо еще не возобновил тренировки, но чувствует себя хорошо.

«Чувствую себя хорошо. Занимался в тренажерном зале, но еще не выходил на площадку. Давно не играл в баскетбол, два или два с половиной месяца.

Тренировок с контактом у меня еще не было, но чувствую себя лучше. Я в порядке», – сказал звездный форвард « » и сборной Греции.

вошел в расширенный состав сборной Греции на квалификационный олимпийский турнир, который пройдет со 2 по 7 июля.

Лидер «Бакс» пропустил серию первого раунда плей-офф против «Пэйсерс» (2-4) из-за травмы.