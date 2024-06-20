Яннис Адетокумбо: «Еще не был на площадке, но чувствую себя хорошо»

Теги травмы Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Яннис Адетокумбо еще не возобновил тренировки, но чувствует себя хорошо.

«Чувствую себя хорошо. Занимался в тренажерном зале, но еще не выходил на площадку. Давно не играл в баскетбол, два или два с половиной месяца.

Тренировок с контактом у меня еще не было, но чувствую себя лучше. Я в порядке», – сказал звездный форвард «Милуоки» и сборной Греции.

Адетокумбо вошел в расширенный состав сборной Греции на квалификационный олимпийский турнир, который пройдет со 2 по 7 июля.

Лидер «Бакс» пропустил серию первого раунда плей-офф против «Пэйсерс» (2-4) из-за травмы.

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