Яннис Адетокумбо: «Я был далек от возвращения в строй»

Яннис Адетокумбо рассказал о состоянии здоровья во время плей-офф.

По словам лидера « », травма мышцы голени не оставила ему шансов на участие в первом раунде с «Индианой» (2-4).

«Я был далек от возвращения в строй. Мог бегать только на 30-40 процентов.

Старался изо всех сил, чтобы вернуться, помочь товарищам по команде. Трудно было наблюдать со стороны за тем, как они находятся на площадке и нуждаются во мне. Но я просто не мог.

Провел все необходимые тесты, но был далек от возвращения.

Проблемы со здоровьем в плей-офф второй год подряд? Даже не знаю. Возможно, я должен следовать какой-то другой схеме. Может быть, следует попробовать что-нибудь другое. Но мне не нравится слово «отдых». Если я могу играть, то буду играть. Если я не могу играть, только тогда не играю.

Я обязательно сяду и хорошенько подумаю о том, как будет выглядеть мое межсезонье и что должно происходить по ходу следующего чемпионата», – заявил форвард «Бакс».