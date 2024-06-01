Вассилис Спанулис подтвердил участие Янниса Адетокумбо в отборе на Олимпиаду

Теги Вассилис Спанулис Милуоки сборная Греции НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

Янниса Адетокумбо примет участие в отборочном турнире Олимпийских игр.

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис подтвердил, что звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поможет национальной команде в отборочном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Участие Адетокумбо было под вопросом из-за серьезной травмы, которую он получил перед началом плей-офф НБА.

Соперниками Греции будут Словения и Хорватия. Отборочный турнир будет проходить в греческом городе Пирей.

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1 комментарий
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Молодец, Яннис. Надеюсь, что выйдут Словения или Хорватия, но желание помочь своим после травмы - это здорово
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