Вассилис Спанулис подтвердил участие Янниса Адетокумбо в отборе на Олимпиаду
Янниса Адетокумбо примет участие в отборочном турнире Олимпийских игр.
Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис подтвердил, что звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поможет национальной команде в отборочном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Участие Адетокумбо было под вопросом из-за серьезной травмы, которую он получил перед началом плей-офф НБА.
Соперниками Греции будут Словения и Хорватия. Отборочный турнир будет проходить в греческом городе Пирей.