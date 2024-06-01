Вассилис Спанулис подтвердил участие Янниса Адетокумбо в отборе на Олимпиаду

Янниса Адетокумбо примет участие в отборочном турнире Олимпийских игр.

Главный тренер сборной Греции Вассилис Спанулис подтвердил, что звездный форвард « » поможет национальной команде в отборочном турнире Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Участие Адетокумбо было под вопросом из-за серьезной травмы, которую он получил перед началом плей-офф .

Соперниками Греции будут Словения и Хорватия. Отборочный турнир будет проходить в греческом городе Пирей.