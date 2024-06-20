Шэмс Чарания: «Лейкерс» уверены, что Джей Джей Редик может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра»

«Лейкерс» считают, что Редик может стать их версией Споэльстры или Керра.

«39-летний соответствует многим требованиям в широком списке требований « » к их новому главному тренеру. В клубе его сравнивают с молодым Пэтом Райли, перспективным тренером, который после карьеры игрока запрыгнул в комментаторскую кабинку, а затем в тренерское кресло.

«Лейкерс» уверены, что он может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра – законодателем культуры, который будет расти вместе с клубом более десяти лет», – пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.