Шэмс Чарания: «Лейкерс» уверены, что Джей Джей Редик может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Шэмс Чарания Баскетбол

«Лейкерс» считают, что Редик может стать их версией Споэльстры или Керра.

«39-летний Редик соответствует многим требованиям в широком списке требований «Лейкерс» к их новому главному тренеру. В клубе его сравнивают с молодым Пэтом Райли, перспективным тренером, который после карьеры игрока запрыгнул в комментаторскую кабинку, а затем в тренерское кресло.

«Лейкерс» уверены, что он может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра – законодателем культуры, который будет расти вместе с клубом более десяти лет», – пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

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14 комментариев
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У Майами Пэт Райли, а у ГСВ был Боб Майерс. Кто у Лейкерс? Пелинка?
+19
-1
+18
В Лейкерс были великие эпохи: Шоу-Тайм, ШакКобе...
А что теперь? Подкаст-Тайм или ЛебРедик?
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Им нужно баннеры каждый год вывешивать под своды арены: "Наш новый стопроцентный спаситель, которого мы выпнем через год другой, повесив на него всех собак."
+11
-1
+10
да харе гнать рупор пропаганды
предложение Херли полностью доказывает что у Басс было 2 варианта
либо она пытается вести клуб по какому то новому направлению( за этим обращение к Херли и было) либо привет Бронни с батенькой с их лест дэнсом который опозорит клуб
жаль что ей не хватило духа после отказала Херли продолжать идти по первому варианту тем самым отказываясь от Лебронтия
я не люблю Лал, но считаю что им надо иметь больше гордости, а не ходить на подтанцовках игрока,который по факту,вообще ничего для них не сделал если брать в расчет всю остальную их историю
+16
-10
+6
Ответ Влад Егоров
У Майами Пэт Райли, а у ГСВ был Боб Майерс. Кто у Лейкерс? Пелинка?
Да уж, в сравнении с этими глыбами он действительно пелинка..
+4
0
+4
А зачем тогда было две недели назад договариваться с херли?) или того они видели своим поповичем?)
+2
0
+2
Ответ leadhead
В Лейкерс были великие эпохи: Шоу-Тайм, ШакКобе... А что теперь? Подкаст-Тайм или ЛебРедик?
ЛеГМ тайм
+2
0
+2
Ответ Влад Егоров
У Майами Пэт Райли, а у ГСВ был Боб Майерс. Кто у Лейкерс? Пелинка?
Пэт Райли начиная с 2014 года Хит нормально так и не укомплектовал, а все успехи тандема Спо-Райли связаны с присутствием в системе Леброна и его влиянием на игру
+4
-3
+1
набивают уверенности Редику, что еще делать то теперь
+1
-1
0
Ответ Максим Макеев
да харе гнать рупор пропаганды предложение Херли полностью доказывает что у Басс было 2 варианта либо она пытается вести клуб по какому то новому направлению( за этим обращение к Херли и было) либо привет Бронни с батенькой с их лест дэнсом который опозорит клуб жаль что ей не хватило духа после отказала Херли продолжать идти по первому варианту тем самым отказываясь от Лебронтия я не люблю Лал, но считаю что им надо иметь больше гордости, а не ходить на подтанцовках игрока,который по факту,вообще ничего для них не сделал если брать в расчет всю остальную их историю
Так а с кем было идти вместо Херли по первому варианту?
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0
Ответ leadhead
В Лейкерс были великие эпохи: Шоу-Тайм, ШакКобе... А что теперь? Подкаст-Тайм или ЛебРедик?
LeFam.
А JJ чисто тамадой там будет, вероятнее всего.
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0
Ответ leadhead
В Лейкерс были великие эпохи: Шоу-Тайм, ШакКобе... А что теперь? Подкаст-Тайм или ЛебРедик?
ЛебДик
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