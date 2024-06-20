Шэмс Чарания: «Лейкерс» уверены, что Джей Джей Редик может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра»
«Лейкерс» считают, что Редик может стать их версией Споэльстры или Керра.
«39-летний Редик соответствует многим требованиям в широком списке требований «Лейкерс» к их новому главному тренеру. В клубе его сравнивают с молодым Пэтом Райли, перспективным тренером, который после карьеры игрока запрыгнул в комментаторскую кабинку, а затем в тренерское кресло.
«Лейкерс» уверены, что он может стать их версией Эрика Споэльстры или Стива Керра – законодателем культуры, который будет расти вместе с клубом более десяти лет», – пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
А что теперь? Подкаст-Тайм или ЛебРедик?
предложение Херли полностью доказывает что у Басс было 2 варианта
либо она пытается вести клуб по какому то новому направлению( за этим обращение к Херли и было) либо привет Бронни с батенькой с их лест дэнсом который опозорит клуб
жаль что ей не хватило духа после отказала Херли продолжать идти по первому варианту тем самым отказываясь от Лебронтия
я не люблю Лал, но считаю что им надо иметь больше гордости, а не ходить на подтанцовках игрока,который по факту,вообще ничего для них не сделал если брать в расчет всю остальную их историю
А JJ чисто тамадой там будет, вероятнее всего.