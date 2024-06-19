Джей Джей Редик впечатлил «Лейкерс» во время собеседования, но договоренности пока нет (Чарания)
Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера «Лейкерс».
По информации инсайдера Шэмса Чарании, кандидат на вакантный пост произвел впечатление на руководство «озерников» во время собеседования, но договоренности между сторонами пока нет.
«Насколько мне известно, на данный момент соглашения между «Лейкерс» и Джей Джей Редиком нет.
Редик отправился в Лос-Анджелес в субботу и провел личные встречи с руководством «Лейкерс», которые продолжались несколько часов. Мне рассказали, что эти встречи были очень впечатляющими. Все положительные характеристики, которые вы видите в Редике, которые вы только можете себе представить, все они проявились в тот момент. Конечно, мы точно не знаем, каким тренером он будет, пока не окажется на этом месте, пока не столкнется с трудностями.
Его статус как фаворита на пост главного тренера «Лейкерс» не изменился с того момента.
«Лейкерс» возьмут на раздумья несколько следующих дней после финальной серии НБА. Теперь, когда Редик довел до конца свою работу в финале… они хотят, чтобы их новый главный тренер был назначен до драфта. Драфт состоится на следующей неделе. Последнее, что вам нужно сделать – это нанять тренера на неделе, когда состоится драфт», – рассказал Чарания в шоу Пэта Макафи.
Люди, которые не умеют работать, научились проходить собеседования.
Люди, которые умеют работать - не умеют проходить собеседование, и никогда не умели их проходить."