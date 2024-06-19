Джей Джей Редик впечатлил «Лейкерс» во время собеседования, но договоренности пока нет (Чарания)

Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера «Лейкерс».

По информации инсайдера , кандидат на вакантный пост произвел впечатление на руководство «озерников» во время собеседования, но договоренности между сторонами пока нет.

«Насколько мне известно, на данный момент соглашения между « » и нет.

Редик отправился в Лос-Анджелес в субботу и провел личные встречи с руководством «Лейкерс», которые продолжались несколько часов. Мне рассказали, что эти встречи были очень впечатляющими. Все положительные характеристики, которые вы видите в Редике, которые вы только можете себе представить, все они проявились в тот момент. Конечно, мы точно не знаем, каким тренером он будет, пока не окажется на этом месте, пока не столкнется с трудностями.

Его статус как фаворита на пост главного тренера «Лейкерс» не изменился с того момента.

«Лейкерс» возьмут на раздумья несколько следующих дней после финальной серии . Теперь, когда Редик довел до конца свою работу в финале… они хотят, чтобы их новый главный тренер был назначен до драфта. Драфт состоится на следующей неделе. Последнее, что вам нужно сделать – это нанять тренера на неделе, когда состоится драфт», – рассказал Чарания в шоу Пэта Макафи.