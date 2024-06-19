Джей Джей Редик впечатлил «Лейкерс» во время собеседования, но договоренности пока нет (Чарания)

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Шэмс Чарания Баскетбол

Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера «Лейкерс».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, кандидат на вакантный пост произвел впечатление на руководство «озерников» во время собеседования, но договоренности между сторонами пока нет.

«Насколько мне известно, на данный момент соглашения между «Лейкерс» и Джей Джей Редиком нет.

Редик отправился в Лос-Анджелес в субботу и провел личные встречи с руководством «Лейкерс», которые продолжались несколько часов. Мне рассказали, что эти встречи были очень впечатляющими. Все положительные характеристики, которые вы видите в Редике, которые вы только можете себе представить, все они проявились в тот момент. Конечно, мы точно не знаем, каким тренером он будет, пока не окажется на этом месте, пока не столкнется с трудностями.

Его статус как фаворита на пост главного тренера «Лейкерс» не изменился с того момента.

«Лейкерс» возьмут на раздумья несколько следующих дней после финальной серии НБА. Теперь, когда Редик довел до конца свою работу в финале… они хотят, чтобы их новый главный тренер был назначен до драфта. Драфт состоится на следующей неделе. Последнее, что вам нужно сделать – это нанять тренера на неделе, когда состоится драфт», – рассказал Чарания в шоу Пэта Макафи.

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14 комментариев
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Впечатлить на собеседовании это ещё ничего не значит. Как говорится: "Расклады сейчас такие:
Люди, которые не умеют работать, научились проходить собеседования.
Люди, которые умеют работать - не умеют проходить собеседование, и никогда не умели их проходить."
+24
-1
+23
Впечатлил на подкасте
+12
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+12
Ну понятно, пообещают перезвонить, но не перезвонят.
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Все ахнули во время собеседования. Джей Джей Редик просто взял и показал две......
+4
0
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Нетренер произвел впечатление на нетренеров.
+4
-1
+3
Ответ гайка и болт
Все ахнули во время собеседования. Джей Джей Редик просто взял и показал две......
два. Он показал два, а не две
+1
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Похоже намечается новый, не побоюсь этого слова, Стив Керр
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чем таким он мог впечатлить на собеседовании - 100 трешек положил подряд что-ли? 😀
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а кого там впечатлять. ни басс, ни пелёнка не разбираются в баскетболе
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Ответ serginn
Впечатлить на собеседовании это ещё ничего не значит. Как говорится: "Расклады сейчас такие: Люди, которые не умеют работать, научились проходить собеседования. Люди, которые умеют работать - не умеют проходить собеседование, и никогда не умели их проходить."
В точку, вообще не понимаю почему его в целом собеседуют. Когда бэкграунд просто нулевой
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Ответ serginn
Впечатлить на собеседовании это ещё ничего не значит. Как говорится: "Расклады сейчас такие: Люди, которые не умеют работать, научились проходить собеседования. Люди, которые умеют работать - не умеют проходить собеседование, и никогда не умели их проходить."
хорош!
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Ответ serginn
Впечатлить на собеседовании это ещё ничего не значит. Как говорится: "Расклады сейчас такие: Люди, которые не умеют работать, научились проходить собеседования. Люди, которые умеют работать - не умеют проходить собеседование, и никогда не умели их проходить."
то есть не нужно было проводить или какая мысль?
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Ответ Goddemic
два. Он показал два, а не две
Два наверх?
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Ответ гайка и болт
Все ахнули во время собеседования. Джей Джей Редик просто взял и показал две......
серии подкаста с Леброном
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