«Кливленд» проведет собеседования с Кенни Эткинсоном и Майкой Нори на это неделе
«Кавальерс» продолжают поиск нового главного тренера.
Джеймс Боррего («Пеликанс») встречался с фронт-офисом клуба во вторник. Ассистент главного тренера «Нового Орлеана» рассматривается фаворитом на должность в «Кливленде» и является одним из главных претендентов на позицию в «Лейкерс».
На этой неделе «Кавальерс» намерены провести живые встречи с ассистентами Кенни Эткинсоном («Голден Стэйт») и Майкой Нори («Миннесота»).
По мнению ряда экспертов, должность главного тренера в «Кливленде» является более популярной среди специалистов, чем позиция в «Лейкерс».
Ну так кому интересно будет щас идти в ЛАЛ? Ни состава, ни перспектив, ни каких- то активов( ну мы же понимаем что за Ривса и Хачимуру никто ничего не даст, тот ГМ Мемфиса, отдавший Газоля за мешок картошки уже наверное не при делах) в случае чего - крайним будет тренер.