«Кливленд» проведет собеседования с Кенни Эткинсоном и Майкой Нори на это неделе

Теги возможные переходы Кливленд Голден Стэйт Лейкерс Миннесота Новый Орлеан НБА Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Майка Нори Баскетбол

«Кавальерс» продолжают поиск нового главного тренера.

Джеймс Боррего («Пеликанс») встречался с фронт-офисом клуба во вторник. Ассистент главного тренера «Нового Орлеана» рассматривается фаворитом на должность в «Кливленде» и является одним из главных претендентов на позицию в «Лейкерс».

На этой неделе «Кавальерс» намерены провести живые встречи с ассистентами Кенни ЭткинсономГолден Стэйт») и Майкой Нори («Миннесота»).

По мнению ряда экспертов, должность главного тренера в «Кливленде» является более популярной среди специалистов, чем позиция в «Лейкерс».

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По мнению ряда экспертов, должность главного тренера в «Кливленде» является более популярной среди специалистов, чем позиция в «Лейкерс».

Ну так кому интересно будет щас идти в ЛАЛ? Ни состава, ни перспектив, ни каких- то активов( ну мы же понимаем что за Ривса и Хачимуру никто ничего не даст, тот ГМ Мемфиса, отдавший Газоля за мешок картошки уже наверное не при делах) в случае чего - крайним будет тренер.
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