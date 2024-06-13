«Кливленд» проведет собеседования с Кенни Эткинсоном и Майкой Нори на это неделе

«Кавальерс» продолжают поиск нового главного тренера.

(«Пеликанс») встречался с фронт-офисом клуба во вторник. Ассистент главного тренера «Нового Орлеана» рассматривается фаворитом на должность в « » и является одним из главных претендентов на позицию в « ».

На этой неделе «Кавальерс» намерены провести живые встречи с ассистентами (« ») и Майкой Нори («Миннесота»).

По мнению ряда экспертов, должность главного тренера в «Кливленде» является более популярной среди специалистов, чем позиция в «Лейкерс».