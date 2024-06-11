Главным тренером «Кливленда» станет Джеймс Боррего или Кенни Эткинсон

Теги Кливленд Голден Стэйт Новый Орлеан НБА Джеймс Боррего Кенни Эткинсон Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Кавальерс» выбирают между Джеймсом Боррего и Кенни Эткинсоном.

Джеймс Боррего или Кенни Эткинсон посетят Кливленд на этой неделе в качестве последних оставшихся кандидатов на должность главного тренера «Кавальерс».

Член тренерского штаба «Нового Орлеана» Боррего рассматривается в качестве фаворита на должность главного тренера «Кливленда». Эткинсон с 2021 года работе в тренерском штабе «Голден Стэйт».

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, кандидаты на тренерские должности в лиге считают, что работа в «Кэвс» более привлекательна, чем работа в «Лейкерс».

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