Главным тренером «Кливленда» станет Джеймс Боррего или Кенни Эткинсон

«Кавальерс» выбирают между Джеймсом Боррего и Кенни Эткинсоном.

или посетят Кливленд на этой неделе в качестве последних оставшихся кандидатов на должность главного тренера «Кавальерс».

Член тренерского штаба «Нового Орлеана» Боррего рассматривается в качестве фаворита на должность главного тренера « ». Эткинсон с 2021 года работе в тренерском штабе « ».

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, кандидаты на тренерские должности в лиге считают, что работа в «Кэвс» более привлекательна, чем работа в «Лейкерс».