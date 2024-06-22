Александр Церковный о продлении контракта с Паскуалем: «Обоюдное, очень закономерное и правильное решение»
Александр Церковный прокомментировал продление контракта с Хавьером Паскуалем.
Испанский специалист продолжит тренировать санкт-петербургскую команду в сезоне-24/25.
«То, что на данный момент представляет из себя «Зенит» с точки зрения системы клуба, было сделано вместе с Хави на протяжении его работы в Санкт‑Петербурге. Те результаты, которых мы добились – это тоже наши общие победы и реже в чем‑то общие неудачи.
Мы давно изучили друг друга, знаем, как вместе добиваться целей. У Хави огромный тренерский потенциал, у нас большое желание дальше двигаться вперед. Поэтому это обоюдное, и я считаю, очень закономерное и правильное решение», – заявил генеральный директор «Зенита».