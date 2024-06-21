«Зенит» объявил о продлении контракта с главным тренером Паскуалем на сезон-24/25

Хавьер Паскуаль продолжит руководить «Зенитом».

Испанский тренер заключил новое соглашение с клубом, которое рассчитано на 1 год.

Если считать неполный сезон-2019/20, когда только приехал в Россию, то предстоящий сезон станет для 51-летнего специалиста шестым во главе петербургского клуба.

На посту главного тренера Паскуаль впервые вывел «Зенит» в плей-офф Евролиги, стал абсолютным рекордсменом клуба по числу побед, а также самым титулованным тренером в истории сине-бело-голубых.

Вместе с « » Паскуаль завоевал 8 трофеев (Кубок Белова, Кубок чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка Лиги ВТБ, три Кубка Кондрашина и Белова), а также серебряные медали Суперкубка и Кубка России и дважды – бронзовые награды Лиги ВТБ.