«Зенит» объявил о продлении контракта с главным тренером Паскуалем на сезон-24/25

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль продолжит руководить «Зенитом».

Испанский тренер заключил новое соглашение с клубом, которое рассчитано на 1 год.

Если считать неполный сезон-2019/20, когда Паскуаль только приехал в Россию, то предстоящий сезон станет для 51-летнего специалиста шестым во главе петербургского клуба.

На посту главного тренера Паскуаль впервые вывел «Зенит» в плей-офф Евролиги, стал абсолютным рекордсменом клуба по числу побед, а также самым титулованным тренером в истории сине-бело-голубых.

Вместе с «Зенитом» Паскуаль завоевал 8 трофеев (Кубок Белова, Кубок чемпионата России, Кубок России, два Суперкубка Лиги ВТБ, три Кубка Кондрашина и Белова), а также серебряные медали Суперкубка и Кубка России и дважды – бронзовые награды Лиги ВТБ.

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8 комментариев
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Как же хочется увидеть наши клубы в Евролиге…🥲
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Редкий случай, когда главная звезда клуба - тренер.
Очень рад, что Чави в итоге остался в Питере.
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Я думал, он с нетерпением ждал окончания контракта, а тут ещё продлил на годик
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Ну во и дождались официального сообщения из клуба. При Паскуале есть надежда на качественный состав и хороший результат.
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Ответ nik_tlou
Как же хочется увидеть наши клубы в Евролиге…🥲
Забудь.
+2
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Ответ nik_tlou
Как же хочется увидеть наши клубы в Евролиге…🥲
Мечта ...
Похоже - далёкая.... (
0
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0
Ответ nik_tlou
Как же хочется увидеть наши клубы в Евролиге…🥲
Н-да было круто,но увы
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