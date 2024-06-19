Хавьер Паскуаль останется главным тренером «Зенита»

Хавьер Паскуаль продолжит руководить «Зенитом».

Петербургский клуб договорился с испанским специалистом о продлении контракта, сообщает «Спорт-Экспресс». В ближайшее время «Зенит» объявит о соглашении официально.

Интерес к Паскуалю проявляла испанская «Барселона», которая была готова предложить ему трехлетний контракт на 4,5 миллиона евро. Сторонам не удалось договориться, и новым главным тренером «Барсы» стал Жоан Пеньярройя.

работает в « » с февраля 2020 года. За это время он помог клубу выиграть чемпионат лиги ВТБ, Кубок России и два Суперкубка лиги ВТБ. Под руководством испанца сине-бело-голубые впервые вышли в плей-офф Евролиги.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял третье место в Лиге ВТБ.