Хавьер Паскуаль останется главным тренером «Зенита»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль продолжит руководить «Зенитом».

Петербургский клуб договорился с испанским специалистом о продлении контракта, сообщает «Спорт-Экспресс». В ближайшее время «Зенит» объявит о соглашении официально.

Интерес к Паскуалю проявляла испанская «Барселона», которая была готова предложить ему трехлетний контракт на 4,5 миллиона евро. Сторонам не удалось договориться, и новым главным тренером «Барсы» стал Жоан Пеньярройя.

Паскуаль работает в «Зените» с февраля 2020 года. За это время он помог клубу выиграть чемпионат Единой лиги ВТБ, Кубок России и два Суперкубка лиги ВТБ. Под руководством испанца сине-бело-голубые впервые вышли в плей-офф Евролиги.

В сезоне-2023/24 «Зенит» занял третье место в Лиге ВТБ.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Хорошие новости
+4
0
+4
Ответ Никита Никитин
А Семак?
Семак как всегда останется генеральным!)
+3
0
+3
А Семак?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий