Хавьер Паскуаль останется главным тренером «Зенита»
Хавьер Паскуаль продолжит руководить «Зенитом».
Петербургский клуб договорился с испанским специалистом о продлении контракта, сообщает «Спорт-Экспресс». В ближайшее время «Зенит» объявит о соглашении официально.
Интерес к Паскуалю проявляла испанская «Барселона», которая была готова предложить ему трехлетний контракт на 4,5 миллиона евро. Сторонам не удалось договориться, и новым главным тренером «Барсы» стал Жоан Пеньярройя.
Паскуаль работает в «Зените» с февраля 2020 года. За это время он помог клубу выиграть чемпионат Единой лиги ВТБ, Кубок России и два Суперкубка лиги ВТБ. Под руководством испанца сине-бело-голубые впервые вышли в плей-офф Евролиги.
В сезоне-2023/24 «Зенит» занял третье место в Лиге ВТБ.