Агент Ривза о назначении Редика: «Этот тренер покажет другую сторону игры Остина, которую вы еще не видели»

Агент Остина Ривза отреагировал на назначение Джей Джей Редика в «Лейкерс».

Аарон Рейли прокомментировал новость в социальных сетях.

«Этот тренер покажет другую сторону игры Остина, которую вы еще не видели. Я сохранил все эти глупые посты про третью суперзвезду.

Отличное назначение для « » – следующий сезон будет впечатляющим», – написал Рейли.

Большинство сообщений о возможном приобретении «озерниками» третьей суперзвезды подразумевали участие в сделке .