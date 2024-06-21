Агент Ривза о назначении Редика: «Этот тренер покажет другую сторону игры Остина, которую вы еще не видели»

Теги Лейкерс Джей Джей Редик НБА Остин Ривз Баскетбол

Агент Остина Ривза отреагировал на назначение Джей Джей Редика в «Лейкерс».

Аарон Рейли прокомментировал новость в социальных сетях.

«Этот тренер покажет другую сторону игры Остина, которую вы еще не видели. Я сохранил все эти глупые посты про третью суперзвезду.

Отличное назначение для «Лейкерс» – следующий сезон будет впечатляющим», – написал Рейли.

Большинство сообщений о возможном приобретении «озерниками» третьей суперзвезды подразумевали участие в сделке Остина Ривза.

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2 комментария
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Конечно, другую. Потому что будет играть в другой команде после обмена.
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