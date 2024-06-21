Агент Ривза о назначении Редика: «Этот тренер покажет другую сторону игры Остина, которую вы еще не видели»
Агент Остина Ривза отреагировал на назначение Джей Джей Редика в «Лейкерс».
Аарон Рейли прокомментировал новость в социальных сетях.
«Этот тренер покажет другую сторону игры Остина, которую вы еще не видели. Я сохранил все эти глупые посты про третью суперзвезду.
Отличное назначение для «Лейкерс» – следующий сезон будет впечатляющим», – написал Рейли.
Большинство сообщений о возможном приобретении «озерниками» третьей суперзвезды подразумевали участие в сделке Остина Ривза.