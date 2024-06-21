Джей Джей Редик планирует повысить вовлеченность Дэвиса и чаще использовать Джеймса без мяча

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Джей Джей Редик определился с тем, как будет использовать состав «Лейкерс».

Новый главный тренер «озерников» описал свое виденье во время официального собеседования с руководством клуба.

«Редик описал систему, сформированную вокруг текущего состава, сосредоточенную на повышении вовлеченности Энтони Дэвиса, особенно в концовках игр, и частичном снятии нагрузки с Леброна Джеймса за счет его большего использования без мяча.

Сохранение Джеймса, которому в декабре исполнится 40 лет, свежим на протяжении всего регулярного чемпионата и в плей-офф будет иметь решающее значение», – говорится в материале обозревателей The Athletic Шэмса Чарании, Йована Бухи и Сэма Эмика.

Тренер-дебютант заключит с «Лейкерс» контракт на 4 года.

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25 комментариев
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планирует он :DDD
он еще не понимает как это все работает
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Каждый год одно и тоже
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если Янг не перейдет то кто будет разыгрывать вместо Крабсбиллы? Рондо?
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Вот уже лет 10 у каждого нового тренера Леброна такие намерения...
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После первого матча, как и Хэм, поменяет свой план и будет нагружать Леброна по максимуму.
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Ответ Максим Макеев
если Янг не перейдет то кто будет разыгрывать вместо Крабсбиллы? Рондо?
Хорошая группа кстати, и у Александра Иванова необычный голос
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Это конечно комедия, устроить такой цирк в конце карьеры... С тренерами, со своим бронни, со статой при унизительных поражениях... Достойное завершение карьеры. Из короля, в шуты подался, и не заметил...
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Если Леброн останется в ЛАЛ (а он останется), то это будет его 7 сезон за озёрников при 4 тренере
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Ответ Владислав Севастьянов
Какой еще Янг, он по статистике - худший в обороне во всей лиге, он только в помойку перейдет (С-А уже на него забил), а Лейкерс себя претендентами на титул позиционируют.
Янг один из лучших, в плане заиграть партнеров, разыграть пик н роллы. Он из таких деревьев как Капелла, делал приемлемых больших. О чем говорить, если у него в команде, будет такой игрок как ЭД. Леброн наконец то сможет с уверенностью отдать мяч тому, кто умеет с ним обращаться. Многие писали про Митчелла, но он со своим геймплеем, как раз таки хуже подходит для ЛАЛ, чем Янг.
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Я конечно же за Реддика, пусть как можно больше будет умных людей в нба, но Джеймс без мяча никогда не играл. В обороне он и раньше не сильно упахивался, а сейчас и вовсе разучился. Это тоже самое что Дончича от мяча отлучить. Может и можно, но понадобится время, а времени на раскачку нет. А после первых игр когда станет понятно, что это не так просто и что надо нарабатывать, Леброн и ко забьют на все и возьмутся за старое. Усугубит все то, что Реддик не мотиватор со стальными яцами, как Райли и за спиной у него никого нет как у Спо и начнет он тушеваться, что еще сильнее вдарит по химии. Лучше всего сейчас максимизировать пользу от Леброна, единственного стабильного и сильнейшего звена, как то запрыгнуть в ПО и таким макаром пару тройку лет тошнить до проводов на пенсию, а потом в перестройку. Это хоть какой то план с опорой на реальность.
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Между строк читается, что нужен хороший разыгрывающий. Янга все же возьмут?
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вовлеченность Дэвиса? Примерно половину матчей он отыграет в регулярке, как обычно
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Леброн в Лейкерс уже пытался разгрузиться в регулярке с помощью Уэстбоука.
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По лекалам Далласа надо точечную перестройку сделать вокруг Леброна, эта тема позволит разносить середнячков и подарит хоть какие то надежды.
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План такой, стоим ровно, и не мешаем.
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Если сможет посреди сезона в раздевалке толкнуть речь в стиле Райли, то может и выгорит что. https://youtu.be/YD9DR9NkefU
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Вовлеченный Дэвис максимум 50 игр протянет
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Вероятность видеть Леброна без мяча равна вероятности увидеть генерала в форме в вагоне метро
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Ответ Rodbert
Я конечно же за Реддика, пусть как можно больше будет умных людей в нба, но Джеймс без мяча никогда не играл. В обороне он и раньше не сильно упахивался, а сейчас и вовсе разучился. Это тоже самое что Дончича от мяча отлучить. Может и можно, но понадобится время, а времени на раскачку нет. А после первых игр когда станет понятно, что это не так просто и что надо нарабатывать, Леброн и ко забьют на все и возьмутся за старое. Усугубит все то, что Реддик не мотиватор со стальными яцами, как Райли и за спиной у него никого нет как у Спо и начнет он тушеваться, что еще сильнее вдарит по химии. Лучше всего сейчас максимизировать пользу от Леброна, единственного стабильного и сильнейшего звена, как то запрыгнуть в ПО и таким макаром пару тройку лет тошнить до проводов на пенсию, а потом в перестройку. Это хоть какой то план с опорой на реальность.
да
фраза про сохранение свежим звучит максимально смешна
в регулярке Запада ты либо играешь на все 100% либо о всяких по можешь не мечтать
того же Кавая клипперс в этом сезоне не отправляли отдыхать и если он мог играть то он играл и это было продиктовано турнирной ситуацией
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