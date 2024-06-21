Джей Джей Редик планирует повысить вовлеченность Дэвиса и чаще использовать Джеймса без мяча
Джей Джей Редик определился с тем, как будет использовать состав «Лейкерс».
Новый главный тренер «озерников» описал свое виденье во время официального собеседования с руководством клуба.
«Редик описал систему, сформированную вокруг текущего состава, сосредоточенную на повышении вовлеченности Энтони Дэвиса, особенно в концовках игр, и частичном снятии нагрузки с Леброна Джеймса за счет его большего использования без мяча.
Сохранение Джеймса, которому в декабре исполнится 40 лет, свежим на протяжении всего регулярного чемпионата и в плей-офф будет иметь решающее значение», – говорится в материале обозревателей The Athletic Шэмса Чарании, Йована Бухи и Сэма Эмика.
Тренер-дебютант заключит с «Лейкерс» контракт на 4 года.
он еще не понимает как это все работает
фраза про сохранение свежим звучит максимально смешна
в регулярке Запада ты либо играешь на все 100% либо о всяких по можешь не мечтать
того же Кавая клипперс в этом сезоне не отправляли отдыхать и если он мог играть то он играл и это было продиктовано турнирной ситуацией