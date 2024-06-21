Джей Джей Редик планирует повысить вовлеченность Дэвиса и чаще использовать Джеймса без мяча

Джей Джей Редик определился с тем, как будет использовать состав «Лейкерс».

Новый главный тренер «озерников» описал свое виденье во время официального собеседования с руководством клуба.

« описал систему, сформированную вокруг текущего состава, сосредоточенную на повышении вовлеченности , особенно в концовках игр, и частичном снятии нагрузки с за счет его большего использования без мяча.

Сохранение Джеймса, которому в декабре исполнится 40 лет, свежим на протяжении всего регулярного чемпионата и в плей-офф будет иметь решающее значение», – говорится в материале обозревателей The Athletic Шэмса Чарании, Йована Бухи и Сэма Эмика.

Тренер-дебютант заключит с « » контракт на 4 года.