Кендрик Перкинс: «Не удивлюсь, если Энтони Дэвис захочет уйти из «Лейкерс»
Кендрик Перкинс считает, что Энтони Дэвис может потребовать обмена.
«Интересно посмотреть, что будет с Энтони Дэвисом. Нужно дождаться перерыва на Матч всех звезд. Если Джей Джей Редик не будет показывать хороших результатов, а Энтони Дэвис не будет играть на топовом уровне и будет недоволен, я не удивлюсь, если он захочет уйти из «Лейкерс».
Я подожду до перерыва на Матч звезд и посмотрю, как пойдут дела», – сказал эксперт ESPN.