Кендрик Перкинс: «Не удивлюсь, если Энтони Дэвис захочет уйти из «Лейкерс»

Кендрик Перкинс считает, что Энтони Дэвис может потребовать обмена.

«Интересно посмотреть, что будет с . Нужно дождаться перерыва на Матч всех звезд. Если Джей не будет показывать хороших результатов, а Энтони Дэвис не будет играть на топовом уровне и будет недоволен, я не удивлюсь, если он захочет уйти из « ».

Я подожду до перерыва на Матч звезд и посмотрю, как пойдут дела», – сказал эксперт ESPN.