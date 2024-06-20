Кендрик Перкинс: «Не удивлюсь, если Энтони Дэвис захочет уйти из «Лейкерс»

Теги Кендрик Перкинс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Кендрик Перкинс считает, что Энтони Дэвис может потребовать обмена.

«Интересно посмотреть, что будет с Энтони Дэвисом. Нужно дождаться перерыва на Матч всех звезд. Если Джей Джей Редик не будет показывать хороших результатов, а Энтони Дэвис не будет играть на топовом уровне и будет недоволен, я не удивлюсь, если он захочет уйти из «Лейкерс».

Я подожду до перерыва на Матч звезд и посмотрю, как пойдут дела», – сказал эксперт ESPN.

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2 комментария
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Ответ Максим Макеев
а откуда этим результатам вообще взяться? Дэвис отыграл этот сезон очень хорошо и без травм, но команда все равно боролась в зоне около по теперь же конкуренция на Западе вырастет еще сильнее ввиду настроя других команд у лал же встанет вопрос с игровым временем Бронни и боюсь ответ на этот вопрос нормальным людям не понравится. Бронни должен именно играть, а не ждать мусорного времени, потому минут 15-20 ему выделять должны какое то число матчей точно если говорить про рынок им надо разбираться с контрактом Рассела для начала и думаю что трюк с выдачей ему 30 миллионов дабы сразу слить его в Атланту на Янга у них не прокатит ибо Атланте интересно будет пика 4 думаю прежде всего. ну а если Дианджело вообще уйдет из лейкерс то будет совсем ахтунг ибо регулярку он сыграл нормально и его тяжеловато заменить получить центра с рынка свободных агентов тоже тяжело ибо видимо(тут могу ошибаться) они не могут дать Валанчунасу тому же ту зп что он хочет потому у меня пессимистичные взгляды на их трансферные трюки но если говорить про самого Антона то оч сомневаюсь что он запросит обмен хотя одна возможность на это все же имеется( если Нью Йорк оч сильно впишется за его подписание в обмен на Рендла и пики)
Сочинение на вольную тему :)
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