«Кливленд» получил разрешение провести собеседование на должность главного тренера с Майкой Нори

Теги возможные переходы Кливленд Лейкерс Миннесота НБА НБА плей-офф Джей Би Бикерстафф Майка Нори Баскетбол

«Кавальерс» проведут встречу с Майкой Нори.

«Кливленд» получил официальное одобрение на интервью с ассистентом главного тренера «Тимбервулвз». Команда продолжает поиск нового главного тренера после увольнения Джей Би Бикерстаффа.

Нори провел третий сезон в «Миннесоте» и помог команде дойти до финала Западной конференции. Специалист также является одним из претендентов на позицию главного тренера в «Лейкерс».

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2 комментария
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Ещё, кстати, был в штабе взлетающего Денвера. Лет пятнадцать уже тренирует.
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Красавчики. Теперь все соперники будут разобраны на винтики. Остаётся просто не тупить в концовках.
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