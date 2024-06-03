«Кливленд» получил разрешение провести собеседование на должность главного тренера с Майкой Нори

«Кавальерс» проведут встречу с Майкой Нори.

« » получил официальное одобрение на интервью с ассистентом главного тренера «Тимбервулвз». Команда продолжает поиск нового главного тренера после увольнения .

Нори провел третий сезон в «Миннесоте» и помог команде дойти до финала Западной конференции. Специалист также является одним из претендентов на позицию главного тренера в « ».