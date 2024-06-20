Рэджон Рондо, Джаред Дадли, Сэм Кэсселл и Скотт Брукс – кандидаты на должность ассистента главного тренера «Лейкерс»

Известны кандидаты на должность ассистента главного тренера «Лейкерс».

К штабу нового главного тренера «Лейкерс» могут присоединиться ассистент «Блэйзерс» , бывший разыгрывающий «Лейкерс» , а также бывший игрок « », ныне ассистент «Мэверикс» и ассистент «Селтикс» Сэм Кэсселл.

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Сегодня стало известно, что новым главным тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик.