Рэджон Рондо, Джаред Дадли, Сэм Кэсселл и Скотт Брукс – кандидаты на должность ассистента главного тренера «Лейкерс»
Известны кандидаты на должность ассистента главного тренера «Лейкерс».
К штабу нового главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика могут присоединиться ассистент «Блэйзерс» Скотт Брукс, бывший разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо, а также бывший игрок «Лейкерс», ныне ассистент «Мэверикс» Джаред Дадли и ассистент «Селтикс» Сэм Кэсселл.
Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.
Сегодня стало известно, что новым главным тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик.
Да и вообще все претенденты неплохие.