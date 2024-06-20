Рэджон Рондо, Джаред Дадли, Сэм Кэсселл и Скотт Брукс – кандидаты на должность ассистента главного тренера «Лейкерс»

Теги Рэджон Рондо Сэм Кэсселл Лейкерс Джей Джей Редик НБА Скотт Брукс Джаред Дадли Баскетбол

Известны кандидаты на должность ассистента главного тренера «Лейкерс».

К штабу нового главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика могут присоединиться ассистент «Блэйзерс» Скотт Брукс, бывший разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо, а также бывший игрок «Лейкерс», ныне ассистент «Мэверикс» Джаред Дадли и ассистент «Селтикс» Сэм Кэсселл.

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Сегодня стало известно, что новым главным тренером «Лейкерс» станет Джей Джей Редик.

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11 комментариев
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Рондо в качестве ассистента - оч хорошо, уже по сути было это в 2020 чемпионсокм (химия Леброном была шикарная просто в ПО, несмотря на Lebron is a bitch). Думаю, что Рондо точно пригласят, а он с удовольствием согласится
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Кэсселл ассистен в Бостоне
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Рондо выглядит как потенциальный будущий главный тренер в НБА.
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Рахона главное возьмите. И Дадли - парень компанейский, для атмосферы само то.
Да и вообще все претенденты неплохие.
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Мятного пусть берут
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ассистенты по солиднее самого главного тренера будут
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Нормальные ассистенты. В случае провала Редика, любого можно поставить ИО (может, кроме Дадли)
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это когда Скотт Брукс был главным тренером ПТБ?
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Также "Лейкерс" рассматривают таких перспективных кандидатов в ассистенты, как Джо Мазулла, Эрик Спульстра и Майкл Мелоун. В случае неудачи на собеседовании им могут предложить должность видеокоординатора.
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Рондо давай, Рондо.
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