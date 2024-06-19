Пол Джордж: «Погоня за чемпионством» – не главное. Играть в правильный баскетбол – вот к чему я стремлюсь»

Теги Клипперс НБА Пол Джордж Баскетбол

Пол Джордж рассказал, чего бы он хотел достичь в ближайшем будущем.

«Конечно, хочется вносить свой вклад в победу. Но на данном этапе карьеры так называемая «погоня за чемпионством» – это не главное. Играть в правильный баскетбол – вот к чему я стремлюсь», – сказал форвард «Клипперс».

Джордж может выйти на рынок свободных агентов. В контракте форварда есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов.

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15 комментариев
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вот она "ментальность" Джорджа
у Кавая в принципе тоже после чемпионства и травм - страсти поубавилось
что парусники с такими лидерами планируют достигать в плей-офф - абсолютно непонятно
+31
-2
+29
если объединить слова ПГ и результаты Клипперс, возникает 2 варианта - либо ПГ до сих пор не знает, как играть в правильный баскетбол, либо знает, но такой правильный баскетбол не даёт результатов. В обоих случаев вопрос - зачем это всё надо?
+17
0
+17
Благо чемпионство измеримо, а «правильность баскетбола» нет.
Ну, или тем-же чемпионством измерима.
+6
0
+6
Почему Баркли не додумался до этой истины в свое время?)
+3
0
+3
мы все говорим что-то подобное, когда у нас не получается...
+3
0
+3
ПГ великолепный игрок, но с таким настроем в ранге 2-3 звезды (где бы то ни было) он ни за что не выиграет чемпионат.
Возможно, на закате карьеры в совсем другой роли у него получится это сделать, я был бы рад всё же увидеть Джорджа чемпионом. Как ни крути, очень яркий игрок НБА последних 10 лет. И он мог быть намного круче и добиться куда большего, если бы не та чудовищная травма
+4
-2
+2
Ответ prodj
вот она "ментальность" Джорджа у Кавая в принципе тоже после чемпионства и травм - страсти поубавилось что парусники с такими лидерами планируют достигать в плей-офф - абсолютно непонятно
Кавай тащит как может когда здоров. Вот только бывает это очень редко :(
+2
0
+2
Перевод на человеческий: "150 на 3 - мало, давайте четвёртый гарантированный год по максималке/околомаксималке, а то уйду в "Филадельфию" и помашу ручкой".

Если Харден, конечно, не подсел Джорджу "на уши" и не провёл политинформацию о том, что "туда уж лучше не ходить".
+1
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+1
правильный баскетбол - европейский! приезжай на 500 тыщ в год)
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Джорджу уже 34,а этап погони за перстнем ещё не настал. Он думает под закат на лавке контендера посидеть?🤔
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Ложь 🤥
Деньги и чемпионство
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Сбитый лётчик... Пора искать молодых звёзд и снижать зарплату.
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просто пора принять то что клипперс прокляты и какой бы не был состав все равно ничего не выиграть. уважение только старику Балмеру что до сих пор не бросил эту затею и тратит деньги на клуб и даже новую арену построил
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Правильный баскетбол разве не приводит к чемпионству?
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Ответ Cash_flow
ПГ великолепный игрок, но с таким настроем в ранге 2-3 звезды (где бы то ни было) он ни за что не выиграет чемпионат. Возможно, на закате карьеры в совсем другой роли у него получится это сделать, я был бы рад всё же увидеть Джорджа чемпионом. Как ни крути, очень яркий игрок НБА последних 10 лет. И он мог быть намного круче и добиться куда большего, если бы не та чудовищная травма
да уж до сих пор в глазах эта нога Джорджа в форме буквы Г
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