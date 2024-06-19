Пол Джордж: «Погоня за чемпионством» – не главное. Играть в правильный баскетбол – вот к чему я стремлюсь»
Пол Джордж рассказал, чего бы он хотел достичь в ближайшем будущем.
«Конечно, хочется вносить свой вклад в победу. Но на данном этапе карьеры так называемая «погоня за чемпионством» – это не главное. Играть в правильный баскетбол – вот к чему я стремлюсь», – сказал форвард «Клипперс».
Джордж может выйти на рынок свободных агентов. В контракте форварда есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов.
у Кавая в принципе тоже после чемпионства и травм - страсти поубавилось
что парусники с такими лидерами планируют достигать в плей-офф - абсолютно непонятно
Ну, или тем-же чемпионством измерима.
Возможно, на закате карьеры в совсем другой роли у него получится это сделать, я был бы рад всё же увидеть Джорджа чемпионом. Как ни крути, очень яркий игрок НБА последних 10 лет. И он мог быть намного круче и добиться куда большего, если бы не та чудовищная травма
Если Харден, конечно, не подсел Джорджу "на уши" и не провёл политинформацию о том, что "туда уж лучше не ходить".
Деньги и чемпионство