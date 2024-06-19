Пол Джордж: «Погоня за чемпионством» – не главное. Играть в правильный баскетбол – вот к чему я стремлюсь»

Пол Джордж рассказал, чего бы он хотел достичь в ближайшем будущем.

«Конечно, хочется вносить свой вклад в победу. Но на данном этапе карьеры так называемая «погоня за чемпионством» – это не главное. Играть в правильный баскетбол – вот к чему я стремлюсь», – сказал форвард « ».

может выйти на рынок свободных агентов. В контракте форварда есть опция игрока на сезон-2024/25 стоимостью 48,8 миллиона долларов.