Юдонис Хаслем: «Лука Дончич не в форме и лидировал в лиге по очками, подборам и передачам в плей-офф. Ему нужен был вызов»

Теги Даллас Майами Джейсон Кидд НБА Юдонис Хаслем НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Юдонис Хаслем порассуждал насчет будущего Луки Дончича.

Бывший игрок ответил на вопрос о справедливости претензий к мотивации и настрою словенского разыгрывающего.

«Это несправедливые претензии. Ему 25 лет. Он не может взять опыт и знание из ниоткуда. До этого момента ему все легко удавалось. Он набирает 30 в среднем. Почти делает трипл-дабл. Лидирует в команде и во всей лиге по очкам, подборам и передачам в этом плей-офф, хотя он не в форме. Мы видим великого игрока. И он не в лучших кондициях. Ему нужен был вызов.

Никто пока не сделал этого за пределами площадки, не заставил его работать над чемпионскими привычками и образом жизни и мыслей. Это задача Джейсона Кидда. Его чемпионского опыта.

Лука должен заняться именно этим. Не баскетбольными навыками, что обычно требуется от 25-летних игроков, пойти в зал и запереться там. Ему нужно запереть себя вне баскетбольного зала», – заявил трехкратный чемпион НБА в составе «Майами».

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1 комментарий
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Он не в лучших кондициях не только из-за травм. Это важно
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