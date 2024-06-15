Джейсон Кидд о критике Дончича: «Мы живем в свободной стране, у каждого есть право на собственное мнение, но иногда ситуация заходит слишком далеко»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд поддержал Луку Дончича, которого критиковали за игру в защите.

«Если вы смотрели матчи «Мэверикс», то должны были заметить прогресс Луки в защите. Но некоторые требуют от него, чтобы он стал разрывать на своей половине. Дончич никогда не включался в защитные пятерки, но пять раз попадал в символические по итогам сезона. Это означает, что Лука входит в пятерку лучших игроков мира. Но когда вы добираетесь до решающей серии, кто-то должен находить у вас недостатки. Если вспомнить великих, Леброн, Майкл, то все с этим сталкивались, но возвращались после этого более сильными. Верю, что Лука тоже это сделает.

Мы живем в свободной стране, у каждого есть право на собственное мнение, но иногда ситуация заходит слишком далеко. Поставьте себя на место этого человека, смогли бы вы выдержать такое барбекю? Да, иногда нам хочется кого-нибудь поджарить, но если бы ситуация развернулась и поджаривали бы вас, вам бы это понравилось?

Иногда, когда человек становится свободным агентом в сфере медиа, ему надо говорить что-то безумное с целью получить новый контракт или лайки, клики», – заявил Кидд.

 

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