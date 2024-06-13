Джейсон Кидд о Луке Дончиче в защите: «Безусловно, на нем нарисована мишень»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Джейсон Кидд прокомментировал защитные трудности Луки Дончича.

«Безусловно, на нем нарисована мишень. Но он должен защищаться. При этом он должен понимать, что мы поможем и прикроем его, если он упустит оппонента.

Он выполняет огромный объем работы в нападении. Он задействован в каждом владении, в «пик-н-роллах» и изоляциях. Но он должен научиться распределять силы, отдыхать в атаке и позволять другим брать на себя нагрузку», – заключил главный тренер «Далласа» в послематчевой пресс-конференции.

 «Мэверикс» проигрывают «Селтикс» со счетом 0-3 в финале НБА.

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1 комментарий
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откровенно. видимо через медиа решил попробовать донести, настолько мягко, насколько это возможно. так то молодец Кидд, рискует быть уволенным
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