Шэй Гилджес-Александер, Джамал Мюррэй и Эндрю Уиггинс – в предварительном составе сборной Канады
Сборная Канады назвала предварительный состав на Олимпийские игры-2024 в Париже.
В расширенный состав команды из 20 игроков вошли 12 представителей НБА, в том числе Шэй Гилджес-Александер, Джамал Мюррэй, Диллон Брукс, Никил Александер-Уокер, Ар Джей Барретт и Эндрю Уиггинс.
Канада получила прямую путевку на Олимпийские игры 2024 года, заняв третье место на чемпионате мира в 2023 году.
Предварительный состав сборной Канады:
Кайл Александер («Хапоэль Тель-Авив»), Никил Александер-Уокер («Миннесота»), Ар Джей Барретт («Торонто»), Трэй Белл-Хэйнс («Сарагоса»), Кем Берч («Жирона»), Ошэй Бриссетт («Бостон»), Диллон Брукс («Хьюстон»), Лугенц Дорт («Оклахома»), Зак Иди (Университет Пердью), Мелвин Эджим («Уникаха»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Мфионду Кабенгеле («Венеция»), Трей Лайлс («Сакраменто»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Эндрю Нембхард («Индиана»), Келли Олиник («Торонто»), Дуайт Пауэлл («Даллас»), Филип Скрабб («Бахчешехир»), Томас Скрабб («Обрадойро») и Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»).
Зак Иди видимо опять туристом съездит - мало времени будет получать, на ЧМ он инородным телом смотрелся в смол-больном составе.
Это топ
На ЧМ им немного не хватило сыгранности и адаптации к размерам площадки
Надеюсь на ОИ сделают шаг вперед в этих компонентах