Шэй Гилджес-Александер, Джамал Мюррэй и Эндрю Уиггинс – в предварительном составе сборной Канады

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Сборная Канады назвала предварительный состав на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В расширенный состав команды из 20 игроков вошли 12 представителей НБА, в том числе Шэй Гилджес-Александер, Джамал Мюррэй, Диллон Брукс, Никил Александер-Уокер, Ар Джей Барретт и Эндрю Уиггинс.

Канада получила прямую путевку на Олимпийские игры 2024 года, заняв третье место на чемпионате мира в 2023 году.

Предварительный состав сборной Канады:

Кайл Александер («Хапоэль Тель-Авив»), Никил Александер-Уокер («Миннесота»), Ар Джей Барретт («Торонто»), Трэй Белл-Хэйнс («Сарагоса»), Кем Берч («Жирона»), Ошэй Бриссетт («Бостон»), Диллон Брукс («Хьюстон»), Лугенц Дорт («Оклахома»), Зак Иди (Университет Пердью), Мелвин Эджим («Уникаха»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Мфионду Кабенгеле («Венеция»), Трей Лайлс («Сакраменто»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Эндрю Нембхард («Индиана»), Келли Олиник («Торонто»), Дуайт Пауэлл («Даллас»), Филип Скрабб («Бахчешехир»), Томас Скрабб («Обрадойро») и Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»).

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13 комментариев
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Ответ Bunyod Turgunov
Брукс и Дорт в одной команде. Это интересно будет смотреть. Стартовая пятёрка вполне приличная. Брукс, Дорт, Шай, Уиггинс и Мюррей как минимум бронзу зацепят надеюсь
Стартовая пятерка не выше 2 метров, ага)
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12 игроков нба = претенденты на медали
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защитники и винг отличные, а с большими плохо - надо смолбол играть однозначно))
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Пангоса не хватает, но он уже не тот.
Зак Иди видимо опять туристом съездит - мало времени будет получать, на ЧМ он инородным телом смотрелся в смол-больном составе.
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Ответ mmike
В этой пятерке нет никого выше 6’6’’, если не ошибаюсь. Удивительный дисбаланс рождает канадская земля.
но и ниже 6.5 тоже)
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Ответ Marduhai
Центровые Олиник-Пауэлл - это просто "дыра" в составе. Молиться надо, чтобы Иди её закрыл...
Иди? Он на ЧМ на фоне азиатов и африканцев выглядел убого, его не замечали в защите, а в атаке ничего не мог заковырять.
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Брукс и Дорт в одной команде. Это интересно будет смотреть. Стартовая пятёрка вполне приличная. Брукс, Дорт, Шай, Уиггинс и Мюррей как минимум бронзу зацепят надеюсь
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Еще и Нембхард
Это топ
На ЧМ им немного не хватило сыгранности и адаптации к размерам площадки
Надеюсь на ОИ сделают шаг вперед в этих компонентах
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Странно - обоих братьев Скраббов хотя бы включили в расширенный список, а Рэтен-Мейса просто проигнорировали...
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а в окончательном составе Филип Скрабб , Томас Скрабб и Мфионду Кабенгеле
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Ответ Катя Попова
12 игроков нба = претенденты на медали
Джамал же как всегда сольется и Эндрю тоже, так что в итоговом варианте не такие и громкие имена останутся, да Шай топ, но что он один сделает
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Ответ Bunyod Turgunov
Брукс и Дорт в одной команде. Это интересно будет смотреть. Стартовая пятёрка вполне приличная. Брукс, Дорт, Шай, Уиггинс и Мюррей как минимум бронзу зацепят надеюсь
В этой пятерке нет никого выше 6’6’’, если не ошибаюсь. Удивительный дисбаланс рождает канадская земля.
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