Шэй Гилджес-Александер, Джамал Мюррэй и Эндрю Уиггинс – в предварительном составе сборной Канады

Сборная Канады назвала предварительный состав на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В расширенный состав команды из 20 игроков вошли 12 представителей НБА, в том числе Шэй Гилджес-Александер, Джамал Мюррэй, , Никил Александер-Уокер, и Эндрю Уиггинс.

Канада получила прямую путевку на Олимпийские игры 2024 года, заняв третье место на чемпионате мира в 2023 году.

Предварительный состав сборной Канады:

Кайл Александер («Хапоэль Тель-Авив»), («Миннесота»), Ар Джей Барретт («Торонто»), Трэй Белл-Хэйнс («Сарагоса»), Кем Берч («Жирона»), («Бостон»), Диллон Брукс («Хьюстон»), («Оклахома»), Зак Иди (Университет Пердью), Мелвин Эджим («Уникаха»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Мфионду Кабенгеле («Венеция»), Трей Лайлс («Сакраменто»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Эндрю Нембхард («Индиана»), Келли Олиник («Торонто»), Дуайт Пауэлл («Даллас»), Филип Скрабб («Бахчешехир»), Томас Скрабб («Обрадойро») и Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт»).