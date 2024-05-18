Сборная США проведет предолимпийский сбор на севере Франции

Тренировочный лагерь сборной США пройдет в городе Туркуэн на севере Франции.

Сборная США прибудет этим летом в Туркуэн, чтобы подготовиться к олимпийскому баскетбольному турниру. Команда будет тренироваться в тренировочном центре «Кипштадиум».

Туркуэн расположен на границе с Бельгией, в 15 километрах от стадиона «Пьер Моруа» (Вильнев-д’Аск), где будут проходить матчи первого тура группы C.

Сборная США будет располагаться в Лилле, примерно в 15 километрах от «Кипштадиума».

Арена «Контакт Певеле» в районе Орчиес также рассматривалась в качестве варианта, но в конечном итоге его заняла сборная Канады.