Джейлен Браун – Джейсону Тейтуму: «Величайший в истории»
Джейлен Браун прокомментировал фото Джесона Тейтума.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум опубликовал в соцсети свою фотографию с Кубком Ларри О’Брайена.
«Величайший в истории», – прокомментировал его партнер по команде Джейлен Браун.
Браун получил награду MVP финальной серии плей-офф, в которой «Селтикс» победили «Мэверикс» со счетом 4-1.
Даже если не очень ладят, надо быть корректным по отношению к партнёру. И люди оценят и партнёры.
Пацаны чемпионы и могут теперь именовать друг друга гоатами всё лето напролёт, как минимум. Смешно высасывать новости из комментариев под чемпионскими фото в Инсте
На изображение профиля его бабушка, Дайанна Варнадо.