Джейлен Браун – Джейсону Тейтуму: «Величайший в истории»

Джейлен Браун прокомментировал фото Джесона Тейтума.

Форвард « » опубликовал в соцсети свою фотографию с Кубком Ларри О’Брайена.

«Величайший в истории», – прокомментировал его партнер по команде .

Браун получил награду MVP финальной серии плей-офф, в которой «Селтикс» победили «Мэверикс» со счетом 4-1.