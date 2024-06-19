Джейлен Браун – Джейсону Тейтуму: «Величайший в истории»

Теги Бостон НБА Баскетбол - фото Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейлен Браун прокомментировал фото Джесона Тейтума.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум опубликовал в соцсети свою фотографию с Кубком Ларри О’Брайена.

«Величайший в истории», – прокомментировал его партнер по команде Джейлен Браун.

Браун получил награду MVP финальной серии плей-офф, в которой «Селтикс» победили «Мэверикс» со счетом 4-1.

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22 комментария
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Кукушка валит Петуха за то, что хвалит он Кукушку.
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Ответ Nikita Dorodenko
Кукушка валит Петуха за то, что хвалит он Кукушку.
Лучше так, чем "странная химия" по ходу всей их карьеры.
Даже если не очень ладят, надо быть корректным по отношению к партнёру. И люди оценят и партнёры.
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Сколько же духоты в комментах, дурдом)
Пацаны чемпионы и могут теперь именовать друг друга гоатами всё лето напролёт, как минимум. Смешно высасывать новости из комментариев под чемпионскими фото в Инсте
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+14
Ответ Nikita Dorodenko
Кукушка валит Петуха за то, что хвалит он Кукушку.
Парни бухают. Подкалывают, может, друг друга. Ну или на эмоциях.
+14
-1
+13
Ответ Сергей Ратников
кто знает почему у Брауна такой ник в инсте ? и на аватарке какая то непонятная женщина - не мама и не бернис бургос
FCHWPO - Faith Consistency, and Hard Work Pay Off (постоянство веры в то, что тяжёлая работа принесет плоды, как-то так).
На изображение профиля его бабушка, Дайанна Варнадо.
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Ответ Misha_Sapunov
Комментарий скрыт
степанчик первое чемпионство взял у переломанного кливленда. без кайри и лава. это тоже ничтожное чемпионство или это другое?
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+7
Ответ Артур Артур
Greatest of all the time(а именно 17.06.2024 в промежуток с 8:30 по 10:30 PM)
Среди всех джейсонов тэйтумов мира
+7
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Это троллинг 100 уровень.
+7
-3
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кто знает почему у Брауна такой ник в инсте ? и на аватарке какая то непонятная женщина - не мама и не бернис бургос
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Ответ Misha_Sapunov
Комментарий скрыт
завалил финал Кайри, а Тейтум средненько сыграл - поэтому мвп и не получил.
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Ответ ruprekht
Комментарий скрыт
А что должны чокерами называть друг друга ?
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Ответ Cash_flow
Комментарий удален модератором
в чем я завалил?
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Пеп с Клопом пристально следят за этой историей)
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Ответ Misha_Sapunov
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
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