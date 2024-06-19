«Добро и зло должны сосуществовать». Джо Маззулла рассказал, как смотрел с Джейсоном Тейтумом «Темного рыцаря»
Джо Маззулла рассказал, что смотрел с Джейсоном Тейтумом «Темного рыцаря».
Главный тренер «Бостона» Джа Маззулла рассказал, как смотрел с Джейсоном Тейтумом супергеройский фильм «Темный Рыцарь», чтобы научиться «справляться с ожиданиями и давлением».
«Мы смотрим сцену, где Бэтмен заходит в комнату для допросов с Джокером. Бэтмен спрашивает: «Почему ты хочешь меня убить?» И Джокер начинает смеяться над ним, типа: «Я не хочу тебя убивать, ты мне нужен. Ты дополняешь меня».
Это самый крутой момент о том, что добро и зло должны сосуществовать. Противоположности должны сосуществовать, чтобы извлекать лучшее друг из друга», – рассказал Маззулла.
Про Порзи, предлагающего рассказать, "откуда у него эти шрамы", вообще молчу, как влитой.
Залипуха про отрицательный рост благосостояния из той же оперы. Главное, что благосостояния растёт. А в какую сторону не важно. Якобы.