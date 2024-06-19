«Добро и зло должны сосуществовать». Джо Маззулла рассказал, как смотрел с Джейсоном Тейтумом «Темного рыцаря»

Джо Маззулла рассказал, что смотрел с Джейсоном Тейтумом «Темного рыцаря».

Главный тренер « » рассказал, как смотрел с супергеройский фильм «Темный Рыцарь», чтобы научиться «справляться с ожиданиями и давлением».

«Мы смотрим сцену, где Бэтмен заходит в комнату для допросов с Джокером. Бэтмен спрашивает: «Почему ты хочешь меня убить?» И Джокер начинает смеяться над ним, типа: «Я не хочу тебя убивать, ты мне нужен. Ты дополняешь меня».

Это самый крутой момент о том, что добро и зло должны сосуществовать. Противоположности должны сосуществовать, чтобы извлекать лучшее друг из друга», – рассказал Маззулла.