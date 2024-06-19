«Добро и зло должны сосуществовать». Джо Маззулла рассказал, как смотрел с Джейсоном Тейтумом «Темного рыцаря»

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла рассказал, что смотрел с Джейсоном Тейтумом «Темного рыцаря».

Главный тренер «Бостона» Джа Маззулла рассказал, как смотрел с Джейсоном Тейтумом супергеройский фильм «Темный Рыцарь», чтобы научиться «справляться с ожиданиями и давлением».

«Мы смотрим сцену, где Бэтмен заходит в комнату для допросов с Джокером. Бэтмен спрашивает: «Почему ты хочешь меня убить?» И Джокер начинает смеяться над ним, типа: «Я не хочу тебя убивать, ты мне нужен. Ты дополняешь меня».

Это самый крутой момент о том, что добро и зло должны сосуществовать. Противоположности должны сосуществовать, чтобы извлекать лучшее друг из друга», – рассказал Маззулла.

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11 комментариев
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Ответ Рахон Р.
лишь бы они цитатами Джокера разговаривать не начали
Ну, думаю, для Джо вполне органично смотрелось бы "Я разве похож на человека, у которого есть план?".
Про Порзи, предлагающего рассказать, "откуда у него эти шрамы", вообще молчу, как влитой.
+19
0
+19
Тот случай, когда ребятам не сказали, что все эти истории про Бэтменов и Робинов в НБА - просто фигура речи
+17
-1
+16
Ответ swearengenquotes
Ну, думаю, для Джо вполне органично смотрелось бы "Я разве похож на человека, у которого есть план?". Про Порзи, предлагающего рассказать, "откуда у него эти шрамы", вообще молчу, как влитой.
где в плей-офф был дальний бросок Тейтума? - Он испарился.
+13
0
+13
Результат достигнут , значит браво тренеру -новатору!!!!
+6
0
+6
Ответ swearengenquotes
Тот случай, когда ребятам не сказали, что все эти истории про Бэтменов и Робинов в НБА - просто фигура речи
лишь бы они цитатами Джокера разговаривать не начали
+5
0
+5
Потом они быстро перепихнулись и пошли праздновать халявный кубок
+1
0
+1
Ответ Александр Спирин
Так и запишем, Маззулла - еретик. Для справки, объективизация Зла - один из истоков Сатанизма. Якобы господ-то двое, выбирай. Залипуха про отрицательный рост благосостояния из той же оперы. Главное, что благосостояния растёт. А в какую сторону не важно. Якобы.
Получается еретик склоняет на темную сторону молодежь? Как же тогда руководство Бостона такое поощряет? Они Удоку уволили, за то что кобелил.
+1
0
+1
Так и запишем, Маззулла - еретик. Для справки, объективизация Зла - один из истоков Сатанизма. Якобы господ-то двое, выбирай.
Залипуха про отрицательный рост благосостояния из той же оперы. Главное, что благосостояния растёт. А в какую сторону не важно. Якобы.
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Ощущение что он работает по методичке Ирвинга. Вся эта ментальная тема звучит очень похоже на выходки Кайри, когда тот играл за Бостон. Победа просто окрашивает все в нужный цвет
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