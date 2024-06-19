«Что они скажут теперь?» Джейсон Тейтум посмеялся над ненавистниками после завоевания титула

Теги Бостон НБА болельщики НБА плей-офф соцсети Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум посмеялся над ненавистниками.

Форвард «Селтикс» выложил в соцсетях пост, который посвящен его редкому достижению в победном плей-офф-2024. Он стал шестым игроком в истории НБА, который лидировал в команде по очкам, передачам и подборам в решающей стадии сезона, по итогам которой его команда стала чемпионом. 

«Что они скажут теперь?» – написал 26-летний баскетболист.

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24 комментария
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Скажут что Тейтум не MVP финала
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Да он эту фразу за вечер раз 40 произнёс, по делу и без
+9
-3
+6
Ну смотри Джейсон:
1. Ахаха варяжку открыл твое наследие спас Браун
2. Самый легкий путь в по в истории , в следующем сезоне ничего не получится
3. Если бы не травма Джимбо он бы в соло их разнес.
П.с. это всё шутки, все совпадение с реальностью случайны
+10
-4
+6
Просто жаль, что борьбы особо не вышло. Вроде и вошли в пантеон исторических команд по стате, но по мне уровень не дотягивает до ГСВ 2017 или Лал 2001. Опыт подсказывает,что цена чемпионства напрямую зависит от уровня сопротивления на пути к нему, преодоление и тд и тп. Поэтому и такой флер, мне лично Бостон виделся фаворитом ещё осенью, правда рассчитывал на другой уровень борьбы в финале от команды запада
+3
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Межсезонье началось. Теперь каждый его чих будем обсуждать.
+3
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+3
Скадут, что Браун, Уайт, Эл, Холидей и даже Причард тебя притащили к гайке! И окажутся правы
+6
-3
+3
Будут говорить об мвп))
+2
0
+2
Ответ H82W8
Просто жаль, что борьбы особо не вышло. Вроде и вошли в пантеон исторических команд по стате, но по мне уровень не дотягивает до ГСВ 2017 или Лал 2001. Опыт подсказывает,что цена чемпионства напрямую зависит от уровня сопротивления на пути к нему, преодоление и тд и тп. Поэтому и такой флер, мне лично Бостон виделся фаворитом ещё осенью, правда рассчитывал на другой уровень борьбы в финале от команды запада
жаль что денвер так странно слился
+2
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+2
Ответ Birdman NBA
Специально для таких как ты написал постскриптум
Я если честно пункт прочитал, ответил и дочитал😂 сарказм понял)
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Покажут 4 пальца в ответ
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Отскочили по классике
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Ответ Zakir Velilhanov
А пусть гсв когда было 16-1 легче? Или это другое?
Специально для таких как ты написал постскриптум
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Ответ Birdman NBA
Ну смотри Джейсон: 1. Ахаха варяжку открыл твое наследие спас Браун 2. Самый легкий путь в по в истории , в следующем сезоне ничего не получится 3. Если бы не травма Джимбо он бы в соло их разнес. П.с. это всё шутки, все совпадение с реальностью случайны
А пусть гсв когда было 16-1 легче? Или это другое?
+2
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Скажут что ты чокер который случайно выиграл, в след году халявы не будет
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https://m.sports.ru/basketball/1109800193-stef-karri-kritikam-chto-oni-skazhut-teper.html
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Это фраза Стефа после победы в 2022 году!
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Отскочили по классике
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Отскочили по классике
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Отскочили по классике
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А Тейтум «Кобе» или что-то в этом духе не кричал? Будет новость?
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Смеётся тот кто смеётся
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