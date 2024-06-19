«Что они скажут теперь?» Джейсон Тейтум посмеялся над ненавистниками после завоевания титула
Джейсон Тейтум посмеялся над ненавистниками.
Форвард «Селтикс» выложил в соцсетях пост, который посвящен его редкому достижению в победном плей-офф-2024. Он стал шестым игроком в истории НБА, который лидировал в команде по очкам, передачам и подборам в решающей стадии сезона, по итогам которой его команда стала чемпионом.
«Что они скажут теперь?» – написал 26-летний баскетболист.
1. Ахаха варяжку открыл твое наследие спас Браун
2. Самый легкий путь в по в истории , в следующем сезоне ничего не получится
3. Если бы не травма Джимбо он бы в соло их разнес.
П.с. это всё шутки, все совпадение с реальностью случайны