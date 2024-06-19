«Что они скажут теперь?» Джейсон Тейтум посмеялся над ненавистниками после завоевания титула

Джейсон Тейтум посмеялся над ненавистниками.

Форвард «Селтикс» выложил в соцсетях пост, который посвящен его редкому достижению в победном плей-офф-2024. Он стал шестым игроком в истории , который лидировал в команде по очкам, передачам и подборам в решающей стадии сезона, по итогам которой его команда стала чемпионом.

«Что они скажут теперь?» – написал 26-летний баскетболист.