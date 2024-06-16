Скаут НБА: «Бронни Джеймс напоминает мне Остина Риверса»

Теги Лейкерс НБА драфт НБА Остин Риверс Бронни Джеймс Баскетбол

Скаут НБА сравнил Бронни Джеймса с Остином Риверсом.

«Я думаю, что Бронни Джеймс будет выбран на драфте из-за того, кем он является, и какая-то команда действительно посчитает, что Леброн перейдет к ним, если они выберут Бронни.

Если «Лейкерс» сохранят свой пик, они не пройдут мимо Бронни. Он достойный игрок. Он лучше, чем некоторые парни, которых могут выбрать раньше него. Он надежный, но не зрелищный. Он умеет играть. Он достаточно хорошо обращается с мячом. Если оставить его одного, он забросит трехочковый. Он напоминает мне Остина Риверса, а том провел в лиге более десяти лет», – сказал скаут.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А я думал, потому что папа тренер
+1
0
+1
Ответ boozerok
А я думал, потому что папа тренер
Совмещающий пост ген. менеджера
+1
0
+1
"Он надежный, но не зрелищный"
Ну и к чему сравнения с Остином? Тот то наоборот ещё по школьникам был хайлайт машиной, у которого нарезки собирали миллионы просмотров
0
0
0
Ага, Бронни Джеймс как Остин Риверс - батя тоже обменяет его)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий