Скаут НБА: «Бронни Джеймс напоминает мне Остина Риверса»

Скаут НБА сравнил Бронни Джеймса с Остином Риверсом.

«Я думаю, что будет выбран на драфте из-за того, кем он является, и какая-то команда действительно посчитает, что Леброн перейдет к ним, если они выберут Бронни.

Если « » сохранят свой пик, они не пройдут мимо Бронни. Он достойный игрок. Он лучше, чем некоторые парни, которых могут выбрать раньше него. Он надежный, но не зрелищный. Он умеет играть. Он достаточно хорошо обращается с мячом. Если оставить его одного, он забросит трехочковый. Он напоминает мне , а том провел в лиге более десяти лет», – сказал скаут.