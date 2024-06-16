Скаут НБА: «Бронни Джеймс напоминает мне Остина Риверса»
Скаут НБА сравнил Бронни Джеймса с Остином Риверсом.
«Я думаю, что Бронни Джеймс будет выбран на драфте из-за того, кем он является, и какая-то команда действительно посчитает, что Леброн перейдет к ним, если они выберут Бронни.
Если «Лейкерс» сохранят свой пик, они не пройдут мимо Бронни. Он достойный игрок. Он лучше, чем некоторые парни, которых могут выбрать раньше него. Он надежный, но не зрелищный. Он умеет играть. Он достаточно хорошо обращается с мячом. Если оставить его одного, он забросит трехочковый. Он напоминает мне Остина Риверса, а том провел в лиге более десяти лет», – сказал скаут.
Ну и к чему сравнения с Остином? Тот то наоборот ещё по школьникам был хайлайт машиной, у которого нарезки собирали миллионы просмотров