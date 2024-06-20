Женская НБА. «Индиана» обыграла «Вашингтон», «Миннесота» победила «Атланту»

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Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата женской НБА.

Дабл-дабл Кейтлин Кларк (18+12+6) помог «Индиане» победить «Вашингтон». «Миннесота» обыграла «Атланту».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ИндианаВашингтон – 88:81 (21:17, 25:26, 22:16, 20:22)

ИНДИАНА: Бостон (22 + 8 подборов), Митчелл (22), Кларк (18 + 12 подборов + 6 передач)

ВАШИНГТОН: Эткинс (27), Сэмюэльсон (16 + 5 передач), Долсон (14 + 7 подборов)

20 июня. 2.00

МиннесотаАтланта – 68:55 (18:12, 17:18, 21:17, 12:8)

МИННЕСОТА: Колльер (16 + 8 подборов), Кэрлтон (14 + 8 подборов), Джухаз (10 + 11 подборов)

АТЛАНТА: Чарльз (14 + 10 подборов), Коффи (11 + 8 подборов), Джонс (11 + 6 подборов)

20 июня. 3.00

Лас-Вегас – Сиэтл – 94:83 (29:16, 18:16, 19:22, 28:29)

ЛАС-ВЕГАС: Янг (32), Плам (11 + 8 передач), Кларк (10), Хэйс (10 + 5 подборов)

СИЭТЛ: Огвумике (21), Магбегор (19 + 13 подборов), Хорстон (18 + 6 подборов), Диггинс-Смит (10 + 6 передач)

20 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Кларк разыгралась. На ней кстати какая-то крупная девушка из Мистик очень так не по спортивному сфолила. Опять дубасят Кларк
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