Женская НБА. «Индиана» обыграла «Вашингтон», «Миннесота» победила «Атланту»
Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата женской НБА.
Дабл-дабл Кейтлин Кларк (18+12+6) помог «Индиане» победить «Вашингтон». «Миннесота» обыграла «Атланту».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Вашингтон – 88:81 (21:17, 25:26, 22:16, 20:22)
ИНДИАНА: Бостон (22 + 8 подборов), Митчелл (22), Кларк (18 + 12 подборов + 6 передач)
ВАШИНГТОН: Эткинс (27), Сэмюэльсон (16 + 5 передач), Долсон (14 + 7 подборов)
20 июня. 2.00
Миннесота – Атланта – 68:55 (18:12, 17:18, 21:17, 12:8)
МИННЕСОТА: Колльер (16 + 8 подборов), Кэрлтон (14 + 8 подборов), Джухаз (10 + 11 подборов)
АТЛАНТА: Чарльз (14 + 10 подборов), Коффи (11 + 8 подборов), Джонс (11 + 6 подборов)
20 июня. 3.00
Лас-Вегас – Сиэтл – 94:83 (29:16, 18:16, 19:22, 28:29)
ЛАС-ВЕГАС: Янг (32), Плам (11 + 8 передач), Кларк (10), Хэйс (10 + 5 подборов)
СИЭТЛ: Огвумике (21), Магбегор (19 + 13 подборов), Хорстон (18 + 6 подборов), Диггинс-Смит (10 + 6 передач)
20 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.