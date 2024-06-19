Семья Кох приобретет 15-процентную долю во владении «Нетс» и «Либерти»

Теги Бруклин женская НБА НБА Нью-Йорк жен Джозеф Цай Баскетбол

15-процентная доля во владении «Нетс» и «Либерти» будет приобретена семьей Кохов.

Миллиардерша Джулия Кох вместе со своими детьми Дэвидом-младшим, Мэри Джулией и Джоном договорились о приобретении доли у компании BSE Global, которую контролируют Джо Цай и его жена Клара Ву Цай.

Хотя владельцы клубов должны проголосовать до 24 июня, чтобы одобрить продажу, консультативный финансовый комитет НБА уже рассмотрел ее и рекомендовал к одобрению.

Следует отметить, что семья Цай по-прежнему сохраняет полный контроль над клубами НБА и женской НБА.

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