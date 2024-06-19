Женская НБА. «Финикс» выиграл у «Нью-Йорка», «Коннектикут» взял верх над «Лос-Анджелесом»

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Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Финикс» победил «Нью-Йорк», «Коннектикут» обыграл «Лос-Анджелес».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Лос-Анджелес – 79:70 (18:14, 21:14, 24:20, 16:22)

КОННЕКТИКУТ: Боннер (16 + 7 подборов), Харрис (14).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Макдональд (14 + 7 передач), Джексон (10 + 7 подборов).

19 июня. 2.00

ФиниксНью-Йорк - 99:93 (22:26, 28:20, 19:30, 30:17)

ФИНИКС: Таурази (19 + 9 подборов + 5 передач), Грайнер (19).

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (28 + 5 передач), Ионеску (19 + 7 подборов + 8 передач).

19 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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2 комментария
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Ответ внучок Бэйхайма
Впечатляет кол-во комментариев
Дабы поддержать ваш энтузиазм, отмечу, что переход Наташи Клауд вновь сделал Финикс претендентом на титул. Мастерство на паркете у них и так было, но Клауд дает духа и энергию. Раньше ее качества помогали Вашингтону, теперь они станут катализитором возможностей Грайнер, Таурази и ко. Вся стартовая пятерка и шестой - ветераны. Сочетание мастерства, опыта, а теперь еще и духа - это прям очень много.

Очень интересный состав с огромным ростером умелых игроков у Миннесоты. Новеллой стали мегаскоростные проходы Хайдеман и Кортни Уильямс. Уильямс, впрочем, неоднозначна - она добавила резкости и угрозы бросков со средней дистанции, но ее игра страдает странными осечками. Явно подзаматерела Дорка Юхас. Стабильно стреляют снайперы в этом сезоне. Все это дает бодрую поддержку основным звездам Линкс - Кольер и Макбрайд. Если бы у них была бы та же духовитость, что у Клауд, я бы Миннесоту вообще назвал среди главных фаворитов, а так они третьи-четвертые, но дернуть могут каждого.

Коннектикут, на мой взгляд, не так эффективен сейчас. Увы, ДеВанна Боннер, кажется, стареет. Они пятая по силе команда. Даллас - шестая.

В целом отрыв Эйсес и Либерти от Финикса и Миннесоты в совокупной мощи не такой большой как в прошлом году - от Коннектикута и Далласа. В этом плейофф элемент непредсказуемости будет существеннее. Буду болеть за Миннесоту.
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