«Нет убедительных доказательств того, что Джош Нибо наступил на лицевую линию». Евролига опубликовала отчет о судействе

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос судьи Джош Нибо Баскетбол

Евролига опубликовала отчет о судействе в 3-м матче «Маккаби» – «Панатинаикос».

Согласно официальному отчету Евролиги, судьи принимали правильные решения в эпизодах, по поводу которых греческий клуб подавал протесты.

«После рассмотрения всех доступных изображений у нас нет убедительных доказательств того, что Джош Нибо наступил на лицевую линию, поскольку его пятка могла быть приподнята над полом, а ракурс камеры не доказывает противоположную точку зрения», – говорится в отчете.

Также судьи приняли верное решение, назначив спорный мяч за 14 секунд до конца.

«Панатинаикос» проиграл «Маккаби Тель-Авив» в 3-м матче серии плей-офф – 83:85 (1-2). По окончании встречи греческий клуб подал два протеста.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий