«Нет убедительных доказательств того, что Джош Нибо наступил на лицевую линию». Евролига опубликовала отчет о судействе

Евролига опубликовала отчет о судействе в 3-м матче «Маккаби» – «Панатинаикос».

Согласно официальному отчету , судьи принимали правильные решения в эпизодах, по поводу которых греческий клуб подавал протесты.

«После рассмотрения всех доступных изображений у нас нет убедительных доказательств того, что наступил на лицевую линию, поскольку его пятка могла быть приподнята над полом, а ракурс камеры не доказывает противоположную точку зрения», – говорится в отчете.

Также судьи приняли верное решение, назначив спорный мяч за 14 секунд до конца.

« » проиграл « » в 3-м матче серии плей-офф – 83:85 (1-2). По окончании встречи греческий клуб подал два протеста.