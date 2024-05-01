«Нет убедительных доказательств того, что Джош Нибо наступил на лицевую линию». Евролига опубликовала отчет о судействе
Евролига опубликовала отчет о судействе в 3-м матче «Маккаби» – «Панатинаикос».
Согласно официальному отчету Евролиги, судьи принимали правильные решения в эпизодах, по поводу которых греческий клуб подавал протесты.
«После рассмотрения всех доступных изображений у нас нет убедительных доказательств того, что Джош Нибо наступил на лицевую линию, поскольку его пятка могла быть приподнята над полом, а ракурс камеры не доказывает противоположную точку зрения», – говорится в отчете.
Также судьи приняли верное решение, назначив спорный мяч за 14 секунд до конца.
«Панатинаикос» проиграл «Маккаби Тель-Авив» в 3-м матче серии плей-офф – 83:85 (1-2). По окончании встречи греческий клуб подал два протеста.