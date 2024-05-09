Тодд Уорник: «Большая часть судейских ошибок была в пользу «Панатинаикоса»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Панатинаикос судьи Бонзи Колсон Джош Нибо Баскетбол

Тодд Уорник прокомментировал работу судей на матче «Панатинаикос» – «Маккаби».

Бывший судья FIBA, израильский специалист по обучению арбитров высказал свое мнение о победе греческого клуба в серии плей-офф (3-2).

«В игре было около дюжины ошибочных судейских решений. Это нормальное число. Но за вычетом незамеченной пробежки Колсона и нарушения Нибо под кольцом все остальные ошибки были в пользу «Панатинаикоса», – заявил Уорник.

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