Тодд Уорник: «Большая часть судейских ошибок была в пользу «Панатинаикоса»

Тодд Уорник прокомментировал работу судей на матче «Панатинаикос» – «Маккаби».

Бывший судья FIBA, израильский специалист по обучению арбитров высказал свое мнение о победе греческого клуба в серии плей-офф (3-2).

«В игре было около дюжины ошибочных судейских решений. Это нормальное число. Но за вычетом незамеченной пробежки Колсона и нарушения Нибо под кольцом все остальные ошибки были в пользу « », – заявил Уорник.