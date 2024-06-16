Монти Уильямс сохранит должность главного тренера «Детройта»

Монти Уильямс продолжит тренировать «Пистонс».

По сообщению инсайдера Марка Стейна, главный тренер « » сохранит свою должность. Уильямс начал работу в клубе перед сезоном-2023/24 и имеет еще 5 лет и 80 миллионов долларов по текущему контракту.

«Пистонс» завершили сезон с худшим показателем в лиге (14-68). Новый президент по баскетбольным операциям проводит обновление персонала клуба, включающее отставку генерального менеджера Троя Уивера.

«Детройт» в последний раз был в плей-офф в сезоне-2018/19.