Монти Уильямс сохранит должность главного тренера «Детройта»

Теги Траджан Лэнгдон Детройт НБА Монти Уильямс Трой Уивер Баскетбол

Монти Уильямс продолжит тренировать «Пистонс».

По сообщению инсайдера Марка Стейна, главный тренер «Детройта» сохранит свою должность. Уильямс начал работу в клубе перед сезоном-2023/24 и имеет еще 5 лет и 80 миллионов долларов по текущему контракту.

«Пистонс» завершили сезон с худшим показателем в лиге (14-68). Новый президент по баскетбольным операциям Траджан Лэнгдон проводит обновление персонала клуба, включающее отставку генерального менеджера Троя Уивера.

«Детройт» в последний раз был в плей-офф в сезоне-2018/19.

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1 комментарий
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«Кто ж его уволит, он же памятник!»

Слишком дорого обойдется увольнение, надо оценивать по результату этого сезона его работу.
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