Монти Уильямс сохранит должность главного тренера «Детройта»
Монти Уильямс продолжит тренировать «Пистонс».
По сообщению инсайдера Марка Стейна, главный тренер «Детройта» сохранит свою должность. Уильямс начал работу в клубе перед сезоном-2023/24 и имеет еще 5 лет и 80 миллионов долларов по текущему контракту.
«Пистонс» завершили сезон с худшим показателем в лиге (14-68). Новый президент по баскетбольным операциям Траджан Лэнгдон проводит обновление персонала клуба, включающее отставку генерального менеджера Троя Уивера.
«Детройт» в последний раз был в плей-офф в сезоне-2018/19.
Слишком дорого обойдется увольнение, надо оценивать по результату этого сезона его работу.