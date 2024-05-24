«Детройт» допускает увольнение Монти Уильямса. Тренеру положено около 60 млн долларов по контракту

Теги Траджан Лэнгдон Детройт НБА Монти Уильямс Баскетбол

В «Пистонс» могут произойти серьезные перемены .

«Пистонс» собираются нанять генерального менеджера «Пеликанс» Траджана Лэнгдона на ключевую должность президента по баскетбольным операциям.

Сообщается, что если Лэнгдон решит отказаться от сотрудничества с главным тренером Монти Уильямсом, то владельцы клуба поддержат его и возьмут на себя выплату оставшейся по контракту части зарплаты специалиста.

52-летнему Уильямсу, который возглавил «Детройт» в межсезонье-2023, положено около 60 миллионов долларов.

У «Пистонс» в сезоне-23/24 был худший результат в НБА (14-68).

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8 комментариев
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Монти куш в любом случае сорвал - делает вид работы и зп капает. Уволят - неустойка при нем
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Монти тем самым украдет ник easymoneysniper у Дюранта
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Это подарок для Монти
Уйти из помойного клуба, пять лет в котором могут навсегда лишить тебя должности главного тренера (где там Дуйэн Кэйси?), и получить 50 лямов в придачу
Нужно договариваться с Лэнгдоном и пилить деньги пополам
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Ответ Nikolay
Если уволят и он не восстановит частично репутацию, то многие запомнят как тренера-"мошенника", а не былые заслуги
с 60 лямами в кармане я думаю ему наплевать кто там кем его считает
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Небожители…
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Ответ saner-s88
Это подарок для Монти Уйти из помойного клуба, пять лет в котором могут навсегда лишить тебя должности главного тренера (где там Дуйэн Кэйси?), и получить 50 лямов в придачу Нужно договариваться с Лэнгдоном и пилить деньги пополам
Кэйси на чиле и на расслабоне работает в Детройте на административной должности
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Ответ omega pepega
с 60 лямами в кармане я думаю ему наплевать кто там кем его считает
Да просто он там духовный человек какой-то, на хайпе наёма по цвету кожи поднялся побольше.
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