«Детройт» допускает увольнение Монти Уильямса. Тренеру положено около 60 млн долларов по контракту

В «Пистонс» могут произойти серьезные перемены .

«Пистонс» собираются нанять генерального менеджера «Пеликанс» на ключевую должность президента по баскетбольным операциям.

Сообщается, что если Лэнгдон решит отказаться от сотрудничества с главным тренером , то владельцы клуба поддержат его и возьмут на себя выплату оставшейся по контракту части зарплаты специалиста.

52-летнему Уильямсу, который возглавил « » в межсезонье-2023, положено около 60 миллионов долларов.

У «Пистонс» в сезоне-23/24 был худший результат в (14-68).