«Детройт» допускает увольнение Монти Уильямса. Тренеру положено около 60 млн долларов по контракту
В «Пистонс» могут произойти серьезные перемены .
«Пистонс» собираются нанять генерального менеджера «Пеликанс» Траджана Лэнгдона на ключевую должность президента по баскетбольным операциям.
Сообщается, что если Лэнгдон решит отказаться от сотрудничества с главным тренером Монти Уильямсом, то владельцы клуба поддержат его и возьмут на себя выплату оставшейся по контракту части зарплаты специалиста.
52-летнему Уильямсу, который возглавил «Детройт» в межсезонье-2023, положено около 60 миллионов долларов.
У «Пистонс» в сезоне-23/24 был худший результат в НБА (14-68).
Уйти из помойного клуба, пять лет в котором могут навсегда лишить тебя должности главного тренера (где там Дуйэн Кэйси?), и получить 50 лямов в придачу
Нужно договариваться с Лэнгдоном и пилить деньги пополам